TÜRKİYE, Türkmenistan İle Eğitim İşbirliği Geliştiriyor

GÖRÜŞME DETAYLARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkmenistan’da Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bayramgül Orazdurdıyeva ve Eğitim Bakanı Gurbangeldiyev Jumamyrat Shamyradovich ile bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada belirtildiği üzere, Bakan Tekin, Türkmenistan’daki çeşitli temasları çerçevesinde bu görüşmeyi gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Tekin, “Türkiye Cumhuriyeti olarak Türkistan’daki ülkelerin, özelde Türkmenistan’ın ayrı değerlendirildiğini” ifade ederek, bağımsızlığından sonra Türkmenistan’ı tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğunu hatırlattı. Ayrıca, Şubat ayında Türkiye’ye gelen Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ve Eğitim Bakanı Shamyradovich’in davetiyle bu ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

ADIMLAR VE GÜÇLÜ İLETİŞİM

Bakan Tekin, “Kardeşliğimizin bir göstergesi olarak bugün buraya güçlü bir ekiple geldik ve burada bulunmaktan çok memnun olduk,” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin selamlarını ileten Tekin, “İnanıyorum ki atacağımız yeni adımlarla eğitimde işbirliklerimiz daha güçlü hale gelecektir,” şeklinde devam etti. Tekin, Türkmenistan’ın Türkiye için önemine vurgu yaparak, ortak Tür-Türkmen Okulu’nun desteklerinden dolayı Türkmenistan’a teşekkür etti ve karşılıklı müfredatların gözden geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

EĞİTİM İŞBİRLİĞİ

Bakan Tekin, “Kardeşlik hukuku için eğitim işbirliği anlaşmasının imzalanmasının hızlanması elzemdir,” diyerek ortak çalışmaların dünya mirası için gerekli olduğunu belirtti. 55 ülkede 100 binin üzerinde öğrencisi bulunan Türkiye Maarif Vakfı’nın Türkmenistan’da kurulması gerektiğini ifade etti.

TEŞEKKÜRLER VE GÖRÜŞLER

Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bayramgül Orazdurdıyeva, Bakan Tekin’e ve heyetine teşekkür ederek, uluslararası Matematik Olimpiyatı kapsamında gerçekleştirilen ziyaretin önemine vurgu yaptı. Orazdurdıyeva, Türkiye ile gerçekleştirilen ziyaretlerin ülkelerin ilişkilerini güçlendirdiğini belirtti. Türkmenistan Eğitim Bakanı Shamyradovich ise iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekerek, Tekin’e eğitim alanındaki önerileri için teşekkür etti.

ORTAK HEDEFLER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, bağımsız Türkmenistan ile eğitim, sağlık ve gençlik gibi alanlarda iş birliklerinin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu, iki devletin politikalarının önemine vurgu yaparak, imzaların atılmasının gerekliliğini belirtti. Türkiye-Türkmenistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Haluk İpek ise iki Bakanın yürüttüğü işbirliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.