Türkiye U13 Şampiyonası Düzce’de Başladı

TÜRKİYE OKÇULUK FEDERASYONU TARAFINDAN DÜZENLENEN ŞAMPİYONA

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 2025 U13 Açık Hava Türkiye Şampiyonası, Düzce’de devam ediyor. Şırnak Şehir Stadı’nda 27-29 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenen bu önemli organizasyonun ikinci günü sona erdi. Toplamda 822 sporcunun katıldığı şampiyonada, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, antrenör Gökhan Cengiz’in liderliğinde sağladığı performansla Klasik Yay U13 Kadın takım kategorisinde üçüncü sırayı elde etti.

Şampiyonayı yakından takip eden Milletvekili Ayşe Keşir, sporculara ve antrenörlere başarı dileklerinde bulundu. Şampiyona sonunda ödül töreni gerçekleşti ve dereceye giren sporcular, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk tarafından ödüllerini aldı. Düzce’de gerçekleştirilen bu organizasyon, genç yeteneklerin kendilerini göstermesi adına büyük bir fırsat sunuyor.