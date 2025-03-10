Türkiye, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 6 Madalya Kazandı

AVRUPA İKİNCİSİ OLDUK

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milliler, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak toplamda 6 madalya elde etti ve Avrupa ikincisi oldu. 8-14 Mart 2025 tarihlerinde Arnavutluk’un Tiran kentinde düzenlenen şampiyonada serbest stilde performans sergileyen takım, toplam 117 puan toplayarak takım halinde ikincilik elde etti. Şampiyonada Azerbaycan 169 puanla Avrupa Şampiyonu olurken, Ukrayna 104 puanla üçüncü sırada yer aldı.

MADALYA KAZANAN SPORCULARIMIZ

U23 Serbest Güreş Milli Takımı’nda 65 kilogramda mücadele eden Abdullah Toprak gümüş madalyanın sahibi oldu. 57 kilogramda Bekir Keser, 61 kilogramda Tolga Özbek, 70 kilogramda Umut Erdoğan, 79 kilogramda İbrahim Metehan Yaprak ve 97 kilogramda Resul Güne bronz madalya kazandı. Abdullah Toprak, çeyrek finaldeki Belaruslu rakibi Anatoli Hramyka’yı 12-1 gibi bir skorla mağlup etti. Yarı finalde Fransız Khamzat Timurovitch Arsamerzouev’i 7-4 yenerek finale adını yazdıran Toprak, finalde Rus rakibi Amal Dzhandubaev’a 6-4 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

BAŞARILI MÜCADELELER

61 kilogramda Tolga Özbek, repesajda Arnavut rakibi Endrio Avdli’yi hükmen yenerek bronz madalya aldı. 57 kilogramda Bekir Keser, Ermeni rakibine karşı 8-5 galip gelip yarı finale yükseldi ancak Gürcü rakibi Nika Zangaladze’ye 12-2 yenildi ve bronz madalya maçında Moldovalı rakibi İon Bulgaru’yu 18-14 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu. 70 kilogramda Umut Erdoğan, yarı finalde Mağomet E. Eltemirov’a 12-2 yenildi fakat bronz madalya mücadelesinde Moldovalı Pavel Graur’u 5-1 yenerek üçüncülüğü elde etti.

DİĞER MADALYA KAZANANLAR

79 kilogramda İbrahim Metehan Yaprak, Ukraynalı Bohdan Oleksiienko’yu 10-0 yenerek yarı finale yükseldi ama finalde Bağımsız Sporcu Arsen Balaian’a 2-1 yenildi. Bronz medali Bulgar rakibi Aykan Samir Seıd karşısında 11-0’lık skorla kazandı. 97 kilogramda ise Resul Güne, Romanyalı Georgian F. Tripon’u 7-1 yenerek yarı finale yükseldi, yarı finalde Bağımsız Sporcu Bady M. Samndan’a karşı 6-6’lık skorla mağlup oldu. Bronz madalya maçı ise Slovak Adam Jaksík karşısında 4-0 öndeyken tuşla kazanarak Avrupa üçüncüsü unvanını kazandı.