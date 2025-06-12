Türkiye Uçak Kazası İçin Taziye Gönderdi

UÇAK KAZASI HAKKINDAKİ SON GELİŞMELER

Hindistan’ın Gucerat eyaletine bağlı Ahmedabad kentinde çok sayıda can kaybının olduğu büyük bir uçak kazası meydana geldi. Londra’nın Gatwick Havalimanı’na gitmekte olan yolcu uçağı, 242 yolcusuyla havalandıktan yalnızca 5 dakika sonra düştü. İlk belirlemelere göre, kazada 200’den fazla insanın hayatını kaybettiği öğrenildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN TAZİYE MESAJI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ahmedabad’daki uçak kazasıyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz.” ifadeleri yer aldı. Kazanın ardından yaşanan derin üzüntü dile getirildi.

UÇAĞIN DÜŞME NEDENİ HENÜZ BELİRSİZ

Düşen uçağın “Boeing 787-8 Dreamliner” tipi olduğu bilgisi verildi. Ancak uçağın düşme nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmamış durumda. Elde edilen bilgilere göre, kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 200’ü geçiyor.