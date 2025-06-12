Gündem

Türkiye Uçak Kazası İçin Taziye Gönderdi

turkiye-ucak-kazasi-icin-taziye-gonderdi

UÇAK KAZASI HAKKINDAKİ SON GELİŞMELER

Hindistan’ın Gucerat eyaletine bağlı Ahmedabad kentinde çok sayıda can kaybının olduğu büyük bir uçak kazası meydana geldi. Londra’nın Gatwick Havalimanı’na gitmekte olan yolcu uçağı, 242 yolcusuyla havalandıktan yalnızca 5 dakika sonra düştü. İlk belirlemelere göre, kazada 200’den fazla insanın hayatını kaybettiği öğrenildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN TAZİYE MESAJI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ahmedabad’daki uçak kazasıyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz.” ifadeleri yer aldı. Kazanın ardından yaşanan derin üzüntü dile getirildi.

UÇAĞIN DÜŞME NEDENİ HENÜZ BELİRSİZ

Düşen uçağın “Boeing 787-8 Dreamliner” tipi olduğu bilgisi verildi. Ancak uçağın düşme nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmamış durumda. Elde edilen bilgilere göre, kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 200’ü geçiyor.

ÖNEMLİ

Gündem

İstanbul’da Yeni Taksiler Başlatıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" projesi çerçevesinde 150 taksi plakası için ihale düzenledi. İhaleye 30 kişi başvurdu, 14’ü şartları sağladı.
Dünya

Olay, Senatör Ters Kelepçelendi

ABD İç Güvenlik Bakanı'nın toplantısında soru sormak isteyen Demokrat Senatör Alex Padilla, güvenlik güçleri tarafından zorla salondan çıkarıldı ve ters kelepçe takıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.