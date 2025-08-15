TÜRKİYE Ücretli Çalışan Sayısı Artti

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISINDA YILLIK ARTIS

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde toplam ücretli çalışan sayısının haziran ayında yıllık olarak yüzde 2 arttığını bildirdi. TÜİK, Haziran 2025 dönemine dair ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış gösterdi. Ücretli çalışan sayısı, bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 612 bin 472 iken, 2025 yılı Haziran ayında 15 milyon 925 bin 359 kişiye ulaştı.

SEKTÖRLERİN DETAYLI ANALİZİ

Ücretli çalışanların detaylarına bakıldığında, sanayi sektöründe yıllık olarak yüzde 2,1 azalma yaşanırken, inşaat sektöründe yüzde 8,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,1 artış gözlemlendi. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bir önceki aya kıyasla yüzdesel değişim göstermedi. Ayrıca, detaylı analizde, sanayi sektöründe aylık olarak yüzde 0,3 azalma, inşaat sektöründe yüzde 0,9 artış ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 artış yaşandı.