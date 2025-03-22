Türkiye, UEFA Uluslar Ligi’nde Macaristan’a Konuk

MAÇIN DETAYLARI

A Milli Futbol Takımı, yarın UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan ile karşılaşacak. Müsabaka, Türkiye saati ile 20.00’de Puskas Arena’da gerçekleşecek. Milliler, İstanbul’da oynanan ilk maçı 3-1’lik sonuçla kazanarak avantaj sağladı. Eğer ay-yıldızlılar bu maçı kazanır veya berabere kalırsa A Ligi’ne yükselecek. Macaristan’ın 2 farklı galibiyetinde ise müsabaka uzatmalara gidecek. A Milliler, 3 ya da daha fazla farklı skorlarda yenilirse B Ligi’nde devam edecek.

TARİHİ RANDEVU

Türkiye’nin Macaristan ile bugüne kadar 16 karşılaşma gerçekleştirdiği kaydedildi. Bu maçların 10’u resmi, 6’sı ise özel olarak yapılmış. Milliler, bu müsabakalarda 5 kez galip gelirken, Macaristan 9 defa maç kazanmayı başarmış. Kalan 2 maç ise berabere tamamlandı. Ay-yıldızlılar toplamda 18 gol atarken, kalesinde ise 30 gol gördü.

A Milli Takım’ın teknik direktörü Vincenzo Montella, bugüne kadar millilerle 20 maç oynadı. Bu müsabakalarda 10 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

GEÇMİŞ MAÇLARDAN ANILAR

Milliler, 2006 yılında Macaristan’ı deplasmanda 1-0 yenmişti ve o tarihten sonra rakibini deplasmanda yenememişti. A Milli Takım, en son 2007 yılında rakibini mağlup ederek kötü seriyi sona erdirebilmek için mücadele edecek.

CEPHEDEKİ DURUM

A Milli Takım’da Orkun Kökçü, ilk maçta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve bu nedenle rövanş maçında forma giyemeyecek. Arda Güler ve Merih Demiral ise ilk maçta cezalıydılar fakat teknik direktör Montella’nın tercihine bağlı olarak maçta görev alabilecekler. Ayrıca, Mert Günok ve Yunus Akgün sakatlıkları dolayısıyla kadrodan çıkarıldı.

HAKEMLER VE KADRO

Macaristan ile Türkiye arasında oynanacak bu kritik mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer yönetecek.

A Milli Takım’ın aday kadrosu ise şu şekilde oluştu: Kaleciler Berke Özer, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır; Defans oyuncuları Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Emirhan Topçu, Merih Demiral, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Samet Akaydın, Taha Şahin, Rayyan Baniya; Orta saha oyuncuları Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan; Forvetler Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Can Uzun, Deniz Gül, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

– BUDAPEŞTE