Türkiye-Ukrayna Arasında Süt İhracatı Görüşmeleri Başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ukrayna’nın Tarım Bakanı Vitaliy Koval ile gerçekleştirdiği görüşmede, “Türkiye’nin Ukrayna’ya süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Yumaklı, Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Tarım Bakanlığı’nda bir araya geldiği Bakan Koval ile, iki ülke arasındaki ilişkilerin son 10 yıl içinde çok yönlü olarak geliştiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in bu ilişkileri daha da ilerletmek için yoğun çaba içinde olduğuna dikkati çeken Bakan Yumaklı, “Biz Ukrayna’da, sürecin en başından beri adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasını istiyoruz. Savaş zamanında ihtiyaç sahibi ülkeler için tahıl koridoru sürecini beraber yürüttük. Bu koridordan yaklaşık 33 milyon ton tahıl ihtiyaç sahibi ülkelere gitti. Olağanüstü zamanda bunu yapan ülkelerin barış ortamında ilişkilerini çok daha üst seviyeye taşıyacağından hiç şüphem yok” dedi.

TÜRKİYE’NİN İHRACAT ENGELLERİ

Yumaklı, Türkiye’nin Ukrayna’ya süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kaldırılması için taleplerini iletti. Bakan, “Belirtmek isterim ki ülkemiz, Avrupa Birliği’ne süt ve süt ürünleri, ısıl işlem görmüş kanatlı eti başta olmak üzere birçok hayvansal ürünün ihracatı için onaylı ülke statüsündedir. Buna rağmen ülkemizden AB ve diğer birçok ülkeye ihracatı gerçekleştirilen çok sayıda hayvansal ürün için Ukrayna’ya ticaret kısıtlaması konulmuş. Bunun kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu konuda adım atılırsa çok memnun oluruz” diye konuştu. Koval, Yumaklı’nın bu talebine yanıt olarak konuyla ilgili bir heyet görevlendireceğini ifade etti.

SULAMA ALTYAPISI VE TARIM TEKNOLOJİLERİ

Görüşmede Yumaklı, ayrıca Ukrayna’nın savaşla birlikte su ve sulama altyapısının zarar gördüğüne dikkat çekti. Yumaklı, “Ülkemiz, başta sulama sistemleri, tarımsal teknoloji, AR-GE, tohumculuk ve gıda işleme sanayisindeki gücüyle Ukrayna için önemli bir ortak ve destekleyici ülke konumunda. Bu kapsamda, Ukrayna’daki savaştan etkilenen bölgelerde Türkiye’nin bu alanlardaki tecrübeleri uzmanlar ve ortak çalışmalar eşliğinde Ukrayna’nın geniş arazileriyle birleştirilerek verimlilik artırılabilir. Öncelikli olarak sulama altyapısının yeniden inşası konusunda teknik çalışma yapmaları için bakanlığımızdan bir ekip yönlendirmek isterim” açıklamasında bulundu. Ayrıca Türkiye’nin tarım makineleri üretimi ve ihracatındaki önemli konumunu belirten Yumaklı, “Uygun maliyet ve lojistik yakınlık düşündüğünde Türkiye, Ukrayna için iyi bir alternatif olabilir. Şartlar oluşursa Ukrayna’ya tarım makineleri ihracatı yapılabilir” yorumunu yaptı.

Ukrayna Tarım Bakanı Koval ise Kiev’deki görüşmenin yakın zamanda Türkiye’ye yaptıkları ziyaretin devamı niteliğinde olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin artırılmasıyla ilgili devlet başkanlarının hedef koyduğunu hatırlatan Koval, “Bizim ilk görevimiz, karşılıklı ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkartmak. Bunun bir parçası olarak tarım sektöründe üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi. Konuşmaların sona ermesinin ardından iki ülke bakanları, Türkiye – Ukrayna Tarım Çalışma Grubu 6. Dönem Toplantısı tutanağını imzaladı.