Türkiye, Uluslararası Spor Etkinliklerine Hazırdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası spor etkinliklerine olan kapasitesini vurguladı ve ülkemizin olimpiyatlar dahil her türlü etkinliği başarıyla gerçekleştirebileceğini belirtti. İstanbul’daki UEFA temsilciliğinin açılışında konuştu. Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu’nun UEFA ile 1962 yılından beri olan tam üyeliğine de dikkat çekti. “Tam 63 yıldır UEFA ile yakın koordinasyon içinde çalışıyoruz” diyen Erdoğan, son 20 yılda başarılı ev sahipliği yaptıkları etkinlikleri sıraladı. A Milli futbol takımının 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek finale ulaşacağını, ayrıca 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Konferans Ligi finallerine ev sahipliği yapacaklarını ifade etti.

SPOR YATIRIMLARI VE ALTYAPI GELİŞİMİ

Türkiye’nin son 23 yılda spora yönelik yaptığı yatırımlara da değinen Cumhurbaşkanı, “Spor yatırımları noktasında Türkiye’yi çok farklı bir lige taşıdık” dedi. Yeni spor tesisleri inşa edilmek suretiyle toplam spor tesisi sayısının 4 bin 470’e yükseldiğini, futbol sahası sayısının ise 10 bin 365’e çıktığını kaydetti. Futbol stadyumlarının çoğunu yenileyerek uluslararası standartlara uygun hale getirdiklerini aktardı. Türkiye’nin altyapı eksikliklerinin önemli ölçüde tamamlandığını da belirten Erdoğan, ulaşım projelerine vurgu yaparak, havalimanı sayısının 58’e çıktığını açıkladı. Ayrıca İstanbul’un çehresini değiştiren önemli projeleri de sıraladı.

DEPRESYON VE SİYASET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak, “Dün bakanlarımızın bürokratlarımızla birlikte AFAD’da yaptığımız toplantıda en güncel bilgileri aldık” şeklinde konuştu. Deprem sonrası kayıplarının olmamasının en büyük teselli kaynağı olduğunu ifade etti. Özellikle bu gibi hassas konularda siyasetin yapılmasını eleştiren Erdoğan, “Deprem gibi hepimizi sarsan, hepimizi etkileyen konuların günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesini asla tasvip etmiyoruz” dedi. Toplumda birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, insanların bundan sonra daha fazla iş ve icraat üretmesi gerektiğini söyledi. “Artık laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyma zamanı” ifadeleriyle bu durumu özetledi.