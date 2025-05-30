Türkiye, Uluslararası Suçlulara Engel Oluyor! 23 Şüpheli Yakalandı!

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON SONUCU ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Türkiye genelinde 6 farklı ilde gerçekleştirilen büyük çaplı operasyonlarla, Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı 13 kişi, mavi bültenle aranan 1 kişi ve difüzyon mesajıyla aranan 9 kişi olmak üzere toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda, suç örgütlerine üyelik, adam öldürme, cinsel saldırı, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlarla aranma kaydı bulunan kişiler yakalandı.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından operasyonla ilgili detayları paylaştı. Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin Almanya, Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak, Cezayir, ABD, Kazakistan, Arnavutluk ve Tacikistan gibi 11 farklı ülke tarafından arandığını belirtti. “6 ilde düzenlediğimiz operasyonlarda, 11 ülke tarafından Interpol’ün 13’ü kırmızı, 1’i mavi bültenle ve 9’u difüzyon mesajıyla aranan 23 şüpheliyi yakaladık” diyen Bakan, operasyon sonrasında yakalanan şüphelilerin emniyetin titiz çalışmaları sonucu Türkiye’de olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

İŞLEMLER HIZLA BAŞLATILDI

Ayrıca, yakalanan şüphelilerin İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edildiğini ve sınır dışı işlemlerinin derhal başlatıldığını ifade etti. Operasyonu gerçekleştiren ekiplere teşekkür eden Bakan Yerlikaya, “Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız” şeklinde konuştu.