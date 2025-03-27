Türkiye Ürettiği İnsansız Hava Araçlarıyla Lider

İNSANSIZ HAVACILIKTA TÜRKİYE’NİN BAŞARISI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Bütün dünyada satılan insansız hava araçlarının yüzde 68’ini Türkiye üretiyor. Bayraktar, Anka, Akıncı, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey, KAAN ve Kızılelma’yla Türk milleti gökyüzüne imzasını atıyor. ve bütün bunları gencecik insanlarla yapıyoruz. Bizim savunma sanayinde insan kaynağımızın yaş ortalaması 29-30 düzeyinde” diye belirtti. Burdur’daki programı sırasında Burdur İkinci Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir mermer fabrikasını ziyaret eden Kacır, Sanayici ve İş İnsanları İstişare Toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde yöresel ürünler sergisini inceleyen Bakan, el emeği ile üretilen ürünler hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Burdur Valiliği’nin düzenlediği Vefa İftarı’na katılarak protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler, iş insanları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine seslendi.

KALKINMA RUHU VE YATIRIMLAR

Bakan Kacır, “Türkiye’nin dört bir yanında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde adeta bir seferberlik ruhuyla kalkınma yolculuğumuza devam ediyoruz” dedi. “Türkiye’yi baştan başa organize sanayi bölgeleriyle, endüstri bölgeleriyle, teknoloji geliştirme bölgeleriyle donatıyor, bir yandan üretim gücümüzü yükseltiyor, bir yandan araştırma geliştirme inovasyon kabiliyetlerimizi daha ileriye taşımanın gayreti içinde oluyoruz.” diyerek, “22 yıllık dönemi bilim, sanayi, teknoloji, inovasyon alanlarında gerçekten altın bir dönem olarak tarif edebiliriz” diye ekledi. Bakan Kacır, Türkiye’nin 22 yıl önce 36 milyar dolar ihracat yapan bir ülke iken bugün itibarıyla 262 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti. Ayrıca, yüksek ve orta yüksek teknoloji ihracatının 10 milyar dolardan 100 milyar dolara çıktığını vurguladı.

YENİ TEKNOLOJİLER VE AR-GE YATIRIMLARI

Türkiye’nin önemli bir üretim merkezi haline geldiğinin altını çizen Bakan Kacır, “Güneş paneli üretiminde Avrupa’da bir numarayız. Ticari araç üretiminde Avrupa’da bir numarayız” açıklaması yaptı. Yatırımlardaki artış ve AR-GE merkezlerinin çoğalmasının Türkiye’yi yüksek teknoloji ürünlerinde dünyada öncü hale getirdiğini ifade eden Kacır, “Teknoparkların sayısını 2’den 106’ya çıkardık. ARGE harcamalarımızı 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselttik.” dedi.

BURDUR’DA YENİ BİR DÖNEM

Burdur’da son 22 yıllık süreçte önemli katkılarda bulunduklarını belirten Bakan Kacır, “Burdur’da 579 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. 31 milyar liralık yatırımın ve 9 bin 400’den fazla istihdamın önünü açtık.” ifadesinde bulundu. Burdur’daki projelerle ilave istihdam yaratacaklarını ve daha fazla yatırım gerçekleştireceklerini açıkladı. “KOSGEB aracılığıyla Burdur’daki 7 binden fazla KOBİ’ye bugünkü değerle 968 milyon lira katkı sağladık.” diye konuştu.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ni açıkladığını hatırlatan Kacır, Türkiye’nin önümüzdeki beş yıl içinde önemli adımlar atacağını belirtti. “Yapay zekadan kuantuma kadar yeni adımlar atacağız” diyerek, yeni araştırma merkezleri kurarak, üniversitelerin bilgi ve teknolojisini birleştirerek yerel kalkınma projeleri geliştireceklerini ifade etti. Bakan Kacır, “Ülke olarak çok zor bir coğrafyadayız ama Allah’a hamdolsun dimdik ayaktayız” dedi.