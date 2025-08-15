Türkiye, Ürün Üretiminde Lider Ülke

BAKAN KACIR’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin sanayi üretiminde ve ihracatında önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti. Kacır, AK Parti Artvin Teşkilat Buluşması’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde aktif bir şekilde sahada olduklarını, “adım atılmadık yer bırakmayacaklarını” vurguladı. Kacır, AK Parti’nin 24 yıllık süreçte Türk milletiyle omuz omuza yürümesine dikkat çekerek, Türkiye Yüzyılı’nı “milletten aldıkları güçle inşa edeceklerini” ifade etti.

TÜRKİYE’NİN ÜRETİM MERKEZİ OLDUĞUNUN VURGUSU

Bakan Kacır, Türkiye’nin sanayi hamlesinin AK Parti döneminde gerçekleştiğini belirtti. Ülkenin, Avrupa’da değer zincirinin en önemli oyuncularından biri haline geldiğini söyleyen Kacır, Türkiye’nin “Çin’den sonra Avrupa ortasına kadar uzanan geniş coğrafyada en fazla çeşit ürünü üretme kabiliyetine sahip ve en fazla sayıda ülkeye ihracat yapma yetkinliğine sahip ülke” olduğunu ifade etti. Kacır, “Dünya insansız hava aracı pazarının yüzde 68’i Türk markalarında” ifadesini kullanarak bu başarıyı vurguladı.

Kacır, Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile ilgili önemli bilgiler verdi. 2002 yılında iktidara geldiklerinde 192 OSB’de 11 bin fabrikanın faaliyette olduğunu, şu anda 369 OSB’de 60 bin fabrikanın işlediğini bildirdi. İstihdamda da büyük bir artış olduğuna dikkat çeken Kacır, “Biz iktidara geldiğimizde OSB’lerde 415 bin kardeşimiz çalışıyordu, şimdi bu sayı 2 milyon 700 bine ulaştı” dedi. Ayrıca ihracatın 36 milyar dolardan 269 milyar dolara yükseldiğine dikkat çekti.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ VE GENÇLERİN ROLÜ

Türkiye’nin geçmişte helikopter ve uçak üreten bir ülke olmadığını ifade eden Kacır, şimdi ise “KAAN, KIZILELMA, BAYRAKTAR, ANKA, AKINCI, AKSUNGUR, HÜRKUŞ, HÜRJET, ATAK ve GÖKBEY” gibi projelerle Türk milletinin imzasını gökyüzüne attığını söyledi. Bakan Kacır, Türk gençlerinin, TEKNOFEST kuşağıyla birlikte bu sürecin bir parçası olduğunu, “milyonlarca gencin artık bu heyecanın bir parçası” olduğunu belirtti. Ayrıca yerel kalkınma hamlesinin tüm 81 şehirde hayata geçirileceğini ve daha müreffeh yarınlar için çalışacaklarını söyledi.

ESNAF ZİYARETİ VE İSTİŞARE TOPLANTISI

Bakan Kacır, MHP Artvin İl Başkanlığı’nı ziyaret ettikten sonra Şehit Dursun Acar Caddesi’ndeki esnafla bir araya geldi. Ayrıca, basına kapalı olarak gerçekleştirilen “Sanayiciler ile İstişare Toplantısı”na katıldı. Bu toplantıda, sanayicilerin ve yerel kalkınmanın önemine değinildi.