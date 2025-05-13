TÜRKİYE Uyarıda Bulundu, Evde Kalın!

UYARIYI HATIRLATMA

Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği, Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı tarafından tüm vatandaşların evlerinde kalmalarını hatırlatarak, Türk vatandaşlarının bu uyarıya uymalarını talep ediyor. Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, “Değerli vatandaşlarımız, Trablus ve çevresinde yaşanan son gelişmeler bağlamında Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı tarafından tüm vatandaşların evlerinde kalmaları uyarısında bulunulmuştur. Tüm vatandaşlarımızın bu uyarıya riayet etmesi önemle istirham olunur” ifadeleri yer aldı.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Acil durumlar için vatandaşların +218 92-1429923 irtibat numarasını kullanarak konsolosluk çağrı merkezine ulaşabilecekleri bildirildi.