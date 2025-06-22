Türkiye Uyarıyor: ABD, Felaket Senaryosu!

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin düşüncelerini kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık, “Türkiye olarak, bölgede İsrail saldırganlığıyla başlayan çatışmanın yayılması ve güvenlik ortamının istikrarsızlaşması riskine her vesileyle dikkat çekmiştik” şeklinde bir ifadede bulundu. Ayrıca, açıklamada, “İran’ın nükleer tesislerine ABD tarafından bugün (22 Haziran) yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmaktadır” denildi.

İKİ TARAFI DA SORUMLULUĞA DAVET EDİYOR

Bakanlık, ABD’nin saldırısının muhtemel sonuçlarından derin kaygı duyduğunu belirtti ve “Yaşanmakta olan gelişmeler bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına neden olabiliyor” dedi. Açıklamada, bu durumun “felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz” vurgusu yapılarak sürdürüldü. Türkiye, ilgili tüm tarafları “sorumlu davranmaya, saldırıları an itibarıyla karşılıklı olarak durdurmaya ve daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açabilecek adımlardan kaçınmaya” davet etti.

MÜZAKERE ÖNERİSİ

İran’ın nükleer programına ilişkin ihtilafın tek çözüm yolunun müzakereler olduğunun altı çizildi. Dışişleri Bakanlığı, “Uluslararası toplumu, taraflar arasında diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeye çağırıyoruz” diyerek pozisyonunu netleştirdi. Türkiye, sürecin sağlıklı ilerlemesi için “üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve yapıcı katkılar sunmaya hazırdır” şeklinde ifade etti.