Türkiye Uzay Ajansı dünyaya açılıyor

Uluslarası Uzay Kongresi, Türkiye Uzay Ajansı’nın Uluslararası Astronotik Federasyonunun üyeliğini tescilledi.

Uzay Kongresi’nde (IAC) Milli Uzay Programı’nda yer alan hedeflere yönelik uluslararası iş birliği görüşmelerini sürdürüyor.

TUA’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Uzay Ajansı, 71 ülkeden 407 üyesi bulunan Uluslararası Astronotik Federasyonu (IAF) tarafından organize edilen IAC’de yerini aldı. Kongre kapsamında gerçekleştirilen IAF Genel Kuruluyla birlikte TUA’nın IAF’ye üyeliği de tescillendi.

Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde 29 Ekim’e kadar sürecek organizasyonda TUA için fuar alanında geniş bir alan tahsis edildi. Bu alanda TUA’ya TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Delta V Uzay Teknolojileri AŞ ve Saha İstanbul da eşlik ediyor.