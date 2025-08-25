Türkiye Uzay Ajansı, Uzay Araçları Geliştiriyor

BAĞIMSIZ UZAY ARACIMIZI YAPMAK ÜZERİYİZ

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye’nin kendi uzay araçlarını bağımsız bir şekilde yapabilen bir ülke konumuna geldiğini ifade ediyor. Kıraç, “Türkiye Ay’a giden altıncı ülke olma misyonuna 2026’da hazır hale gelecek.” diyerek önemli bir hedefi vurguluyor. Şu an uzay araçları ve uzayda hareket edecek sistemlerin son testleri yapılıyor. Ayrıca, “Kendi yapacağımız atomik saatimizi yani GPS’imizi önümüzdeki sene uzaya göndereceğiz.” açıklamasıyla Türkiye’nin uzay programındaki gelişmelere dikkat çekiyor.

UZAY KAMPINA ÖNEMLİ VURGU

Türkiye Uzay Ajansı ve Uzay Kampı Türkiye işbirliği ile İzmir’de düzenlenen “TUA Uzay Kaşifleri Türkiye Uzay Kampı Programı” açılış törenine katılan Kıraç, Türk dünyasının bilimsel gelişimini destekleyen bir kamp düzenlediklerini belirtiyor. Kıraç, “Bu kampı üçüncü kez yapıyoruz ama seneye imkanlar dahilinde daha büyük bir organizasyon yapacağız.” diyerek kampın büyüyerek devam edeceğini anlatıyor. Ayrıca, “Dünyada uzay ve havacılıkla ilgili olan en büyük uluslararası toplantı Uluslararası Astronotik Kongresi 2026’da Antalya’da yapılacak. Buraya 10 bin kişiden fazla katılım bekliyoruz.” bilgisiyle gelecek planlarını paylaşıyor.

GENÇLERİ YETİŞTİRMEK ÖNEMLİ

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ise programın Türk dünyasının gençlerini uzay keşfine yönlendirme kararlılığını ifade ediyor. Ömüraliyev, “Ayrıca bu kamp, gençlerimiz arasında kalıcı dostlukların kurulmasına da vesile olmaktadır.” diyerek işbirliğinin önemine değiniyor. Gençlerin gelecekte bilim insanı, mühendis ve lider olacağını belirten Ömüraliyev, burada kazandıkları deneyimlerin ülkeler arasındaki bağları güçlendireceğini söylüyor.

PROGRAMDAKİ DENEYİMLERİN ÖNEMİ

Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, programın gençlerin bilimsel bilgisini artırma konusundaki önemine dikkat çekiyor. Uzay Kampı Türkiye Grup Müdürü Rıza Tolga Yıldırım, programın sadece bilimsel gelişim değil, aynı zamanda kültürel paylaşım sağladığını vurguluyor. Katılımcılardan 16 yaşındaki Özbekistanlı Mirzaakhmad Mirzajakhonov, geleceği uzay alanında şekillendirmeyi istediğini belirtirken, Azerbaycan’dan katılan 15 yaşındaki Malak Babayeva, uzaya gitmenin en büyük hayali olduğunu ifade ediyor.

KATILIMCILAR VE ETKİNLİKLER

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen programa Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ve gözlemci ülkelerden toplam 40 öğrenci ve 8 öğretmen katılıyor. Öğrenciler, 24-30 Ağustos tarihleri arasında Uzay Kampı Türkiye’de astronot eğitimi simülasyonları, sanal uzay görevleri, astronomi dersleri ve takım çalışması odaklı etkinlikler ile uzay bilimi ve teknolojilerine kapsamlı bir deneyim yaşayacak.