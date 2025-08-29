Türkiye, Uzay Hedefine Yaklaşıyor

UZAY MISYONUNA HAZIRLIK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “2026, Ay misyonumuz için hazırladığımız milli uzay aracımızı tamamladığımız yıl olacak ve 2027’nin ilk aylarında inşallah Türkiye, ay yıldızlı bayrağını Ay’a taşıyan bir ülke olacak.” açıklamasında bulundu. Kacır, Erzurum’da düzenlenen “27’nci Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Töreni”ne katılmak için bulunduğu sırada teleskop ile yıldızları izleme fırsatı buldu. Bakan, burada yaptığı açıklamada, etkinliğin 27 yıldır TÜBİTAK tarafından düzenlendiğini belirtti. Ayrıca, Erzurum’un önemli bir gökyüzü gözlem merkezi olduğunu ifade etti. “Çünkü Doğu Anadolu Gözlemevi’miz burada ve 4 metre çapında ileri teknolojilere haiz bir teleskopla Çin’den Kanarya Adaları’na kadar uzay gözlemlerinin en ileri seviyede yapılabildiği bir merkez.” dedi. Kacır, Türkiye’nin dört bir yanından binden fazla misafire ev sahipliği yaptıklarını ve bu yılki etkinliğe 30 binden fazla başvuru aldıklarını anlattı.

ETKİNLİKTE ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Kacır, etkinlikte yer alacak atölye çalışmalarına da değinerek, “Gökyüzü gözlem etkinlikleri hem gün boyu pek çok atölyenin, eğitimin, seminerin gerçekleştiği hem de gece boyu yıldızların, galaksilerin teleskoplarla izlendiği bir etkinlik.” ifadelerini kullandı. Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK’ın işbirliğiyle astronomların misafirlere eğitimler vereceğini aktaran Kacır, “Bu coşkuyu, heyecanı önemsiyoruz çünkü Milli Teknoloji Hamlesi’nin, Milli Uzay Programı’nın öncüsü olarak Türk gençlerini, TEKNOFEST kuşağını görüyoruz.” dedi. Ayrıca yıldızları izlerken, Türkiye’nin uzay bilimlerinde önemli mesafeler kat ettiğini de belirtti. “İMECE yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydumuz 2023’te uzaya gönderildi.” şeklinde devam eden Kacır, 2024’te milli haberleşme uydusu TURKSAT 6A’nın gönderileceğini ve ilk insanlı uzay misyonunun gerçekleştirileceğini açıkladı.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİYLA UZAY LİMANI İNŞASI

Kacır, Türkiye’nin bir uzay limanı inşa edeceğini vurgulayarak, “Uluslararası işbirliğiyle bir uzay limanı inşa edeceğiz. Bu uzay limanı sayesinde Türkiye, kendi roketleriyle kendi uydularını uzaya gönderen bir ülke olma yolunda çok önemli bir altyapı kazanmış olacak.” dedi. Bunun yanı sıra, uzay teknolojileri alanında Türkiye’nin küresel düzeyde bir iddia sahibi olduğunu söyleyen Kacır, “İnşallah bu kazanımlar hem stratejik, hem de ekonomik değer taşıyacak.” diye ekledi. Uzay ekonomisinin, küresel düzeyde yılda 600 milyar dolar harcanan bir alan olduğunu belirten Bakan Kacır, “Bundan pay alabilmek için bilimde, teknolojide ilerlememiz çok önemli.” dedi. Milli Eğitim Bakanı’na da bu süreçteki katkılarından dolayı teşekkür etti.