Türkiye, Vatandaşlarına Evde Kal Uyarısı Yaptı

TRABLUS’TA GÜVENLİK UYARISI

Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği, Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı’nın tüm vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda yaptıkları uyarıyı hatırlatıyor. Açıklamada, Türk vatandaşlarının bu uyarıya uymalarının büyük öneme sahip olduğu vurgulanıyor.

ACİL DURUMLAR İÇİN İLETİŞİM NUMARASI

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, “Değerli vatandaşlarımız, Trablus ve çevresinde yaşanan son gelişmeler bağlamında Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı tarafından tüm vatandaşların evlerinde kalmaları uyarısında bulunulmuştur. Tüm vatandaşlarımızın bu uyarıya riayet etmesi önemle istirham olunur” denildi. Acil durumlarda vatandaşların +218 92-1429923 irtibat numarasından konsolosluk çağrı merkezine ulaşabilecekleri bildiriliyor.