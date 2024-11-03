Türkiye ve 14 Afrika Ülkesi Zirvesi

BAKAN HAKAN FİDAN’IN CİBUTİ ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti’de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı’nda konuşma yaptı. Türkiye ile 14 Afrika ülkesinin bir araya geldiği zirvede Bakan Fidan’ın yaptığı açıklamalar dikkat çekti. “Filistin’in yanında duran Afrikalı ülkeleri takdirle karşılıyoruz” diyen Fidan, her gün Afrika ile ticareti artırmaya odaklandıklarını vurguladı. “Ticaret hacmimiz 2023 sonu itibariyle 35 milyar doları aşmıştır” diye ekleyen Fidan, “Afrika’daki doğrudan yatırımlarımızın toplam tutarı 7 milyar doların üzerindedir” şeklinde bilgi verdi.

FİDAN’IN TEMASLARI CONTINUE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti’ye yaptığı ziyarette Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı çerçevesinde temaslarını sürdürüyor. Cibuti, Moritanya ve Burundi Dışişleri Bakanları ile Afrika Birliği Komisyonu Başkanıyla görüşmeler yaptı. Özellikle Burundi Dışişleri Bakanı Shingiro ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye-Afrika ilişkilerinin güçlendirilmesi konuları ele alınıyor. Ayrıca, ortaklık zirvesinde belirlenen 5 yıllık strateji ve yol haritasının gözden geçirilmesi planlanıyor.

KONFERANSIN ÖNE ÇIKAN ANLARI

Bakan Fidan, konferans sırasında Cibuti Dışişleri Bakanı Mahamoud Ali Youssouf ile de bir araya geldi. Ayrıca, Burundi Dışişleri Bakanı Albert Shingiro ve Moritanya Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Mohamed Salem Ould Merzoug ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Cibuti’de bulunan Fidan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ile de önemli bir toplantı yaptı. Türkiye ve 14 Afrika ülkesi, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı’nda bir araya gelmeyi sürdürdü.