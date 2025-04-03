Türkiye ve AB Arasında Kritik Zirve

TÜRKİYE-AB ZİRVESİ VE DİYALOG KANALLARI

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında diyalog kanallarının güçlendirilmesi amacıyla 29 Kasım 2015 tarihinde düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi’nde HLED mekanizmasının kurulmasına karar verildi. Bu kapsamda bugüne kadar 2016, 2017 ve 2019 yıllarında üç ayrı toplantı yapıldı. İlk ve üçüncü toplantılara Türkiye ev sahipliği yaparken, ikinci toplantıya Belçika ev sahipliği yaptı. Son olarak, Aralık 2024’te AB Genel İşler Konseyi toplantısında diyaloğun yeniden canlandırılması yönünde bir karar alındı. Bu karar AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde de onaylanarak resmi bir boyut kazandı.

Yeni dönemin ilk toplantısı, 3 Nisan’da Brüksel’de yapıldı. Toplantının açılış konuşmalarını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB Ekonomi ve Verimlilik Komiseri Valdis Dombrovskis ve AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos gerçekleştirdi. Bakan Şimşek, toplantının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantının oldukça yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini vurguladı.

BİR SONRAKİ TOPLANTI TÜRKİYE’DE

Toplantı hakkında bilgi veren Bakan Şimşek, bir sonraki toplantının Türkiye’de yapılacağını bildirdi. Şimşek, “AB’li mevkidaşlarımızla yaptığımız verimli toplantılarda ekonomik ilişkilerin geliştirilerek işbirliğinin her alanda artırılmasına yönelik görüş birliği oluştu” dedi. Ayrıca, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve vize kolaylığı konuları da ele alındı. Avrupa merkezli uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerin derinleştirilmesi değerlendirildi. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun bir sonraki toplantısının ülkemizde yapılması kararlaştırıldı.