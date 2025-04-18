Türkiye ve ABD’de Diplomatik Görüşmeler Artıyor

DİPLOMATİK TEMASLARDA YENİ GÜNDEM

Türkiye ile ABD arasındaki son zamanlardaki artan diplomatik iletişimde en çok tartışılan mesele, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ne zaman ve nerede bir araya geleceği. Başlangıçta Erdoğan’ın ABD’yi ziyaret etmesi bekleniyordu, ancak şu an Ankara ve Washington’da tartışılan konu, Trump’ın mayıs ayında Orta Doğu’ya yapacağı seyahate Türkiye’nin dahil edilip edilmeyeceği.

TRUMP’IN OLASI TÜRKİYE ZİYARETİ

Ankara’daki diplomatik kaynaklar, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’yi ziyaret etme olasılığının giderek arttığını vurguluyor. Türkiye’yi ABD Başkanı unvanıyla son ziyaret eden liderin, 2015 yılında G20 Zirvesi için gelen Barack Obama olduğu belirtiliyor. 20 Ocak’ta göreve başlayan Trump’ın, Mayıs ayında Suudi Arabistan’ın da bulunduğu Orta Doğu turu düzenleyeceği haberleri geliyor. Bu tura Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve İsrail’in yanı sıra Türkiye’nin de ekleneceği iddiaları ortaya atılıyor. Beyaz Saray, Trump’ın seyahatine dair sorulara kesin ve net bir yanıt vermekle yetiniyor.

Trump, Orta Doğu ziyaretinde hem Gazze meselesinin ele alınması hem de yeni yatırım anlaşmalarının yapılması için planlar yapıyor. Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanımasının teşvik edilmesi Trump’ın öncelikler arasında. Eğer bu ziyaret gerçekleşirse, Türkiye ziyaretinin de konusunu; Suriye’deki durum, Rusya’nın Ukrayna’da devam eden savaşı ve Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler oluşturacak. Trump’ın Erdoğan’a duyduğu saygı ve Türkiye’ye olan ilgisi, olası bir ziyaretin gerekçeleri arasında sayılıyor.

İKİ LİDERİN BİR ARAYA GELMESİ

Erdoğan ve Trump’ın katılacağı ilki uluslararası zirve, 24-25 Haziran tarihlerinde Hollanda’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek NATO liderler zirvesi olacak. Diplomatik kaynaklar, iki liderin bu zirveden önce bir araya gelmesinin olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor. Trump’la iletişim son dönemde daha sık hale geldi. İki lider, 16 Mart’ta ilk telefon görüşmelerini gerçekleştirdi. Bunun ardından, Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Washington’da toplantı yaptı. Fidan, Erdoğan-Trump görüşmesi hakkında, “Kesinleşen bir husus yok. Bu konulardaki çabalarımız devam ediyor” şeklinde yanıt verdi.

TİCARET HEDEFLERİ

Türkiye, Trump döneminde ABD ile ilişkilerinin daha fazla gelişeceğine dair umut taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut 40 milyar dolarlık ikili ticaretin 100 milyar dolara çıkarılması hedeflerini dile getiriyor. Olası bir Türkiye ziyaretinde, bu hedeflerin daha da hız kazanması bekleniyor. Ayrıca, Türkiye’ye uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, Ankara’nın diğer beklentileri arasında yer alıyor. Diplomatik kaynaklara göre, Trump’ın Türkiye ziyareti giderek daha olası bir durum haline geliyor.

İSRAİL-İÇİ GELİŞMELER

Trump’ın olası Türkiye ziyareti, Ankara ile Tel Aviv arasındaki gerilim konusunu da içerecek. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Washington ziyaretinde Türkiye’nin Suriye’deki etkisini gündeme getirerek Türkiye’ye F-35 savaş uçakları satışının devam ettirilmesini istedi. Trump, Türkiye-İsrail sorununu çözmek için devreye girebileceğini belirtti. Aynı zamanda ABD’nin Gazze planının uygulanması ve Orta Doğu başlıklarının ele alınması için planlarının olduğu iddia ediliyor.

SURİYE SORUNU ÜZERİNE

Trump’ın olası Türkiye ziyareti, Suriye ile ilgili sorunların da gündeme getirilmesini sağlayacak. ABD’nin Suriye’de 2.000 kadar asker bulundurduğu biliniyor. Türkiye ile Kürtler arasındaki centuries-old çatışmalar, Trump’ın açıklamalarında yer buluyor. Suriye’deki ABD askeri varlığının geleceğine dair kararsızlık sürmekte. Trump, Erdoğan ile yaptığı bir telefon görüşmesi sonrasında Suriye’deki askerlerin çekilmesine yönelik bir karar almıştı, ancak itoğalan itirazlar nedeniyle bu durum uygulanamamıştı.

RAKAMLAR VE GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Ocak’ta göreve gelen Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşının durdurulmasına yönelik çabalarında önemli bir destekçi olarak öne çıkıyor. Türkiye, bu süreçte önemli girişimlerde bulunmaktadır. Hem Ukrayna-Rusya arasındaki barış görüşmelerinde arabuluculuk yapma isteğini sürdürüyor hem de Karadeniz’de güvenliğin sağlanması için çaba harcıyor. Trump’ın olası Türkiye ziyareti, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik çabaları destekleyebilir.