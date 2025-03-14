Türkiye ve ABD Ortak Girişim Anlaşması

TÜRKİYE’YLE ABD ARASINDAKİ ORTAK GİRİŞİM ANLAŞMASI

Türkiye, ABD ile imzaladığı Ortak Girişim Anlaşması çerçevesinde Diyarbakır Havzası’ndaki konvansiyonel olmayan petrol ve gaz kaynaklarını geliştirecek. Bu anlaşma kapsamında havzada kayagazı üretimi gerçekleşecek.

Türkiye Gazetesi’nden Cevdet Fırat Aydoğmuş’un haberine göre Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, ABD Jeoloji Araştırmaları Merkezinin yaptığı çalışmalara referansla, Türkiye’de Güneydoğu Anadolu ve Trakya bölgelerinde teknik olarak çıkarılabilir toplam 651,3 milyar metreküp kaya gazı ile 4,7 milyar varil kaya petrolü bulunduğunu belirtti.

2010’lu yıllarda bu potansiyelin ekonomiye kazandırılması amacıyla çeşitli yabancı firmalarla arama ve sondaj çalışmaları gerçekleştirildi. Ancak Diyarbakır’da henüz üretim başlamadı. Öner, “Son yıllarda TPAO, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 5 ve Trakya’da 10 kuyuda kaya gazı ve kaya petrolü çalışmaları gerçekleştirdi. Diyarbakır’da 3 kuyuda sondaj tamamlandı ve 2 kuyuda ise hâlâ sürüyor. Hedef, bahsi geçen 651,3 milyar metreküplük doğalgazın mümkün olan en yüksek düzeyde üretime alınması. Günümüzde bu gazın maddi değeri 350 milyar dolar” açıklamasında bulundu.