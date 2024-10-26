“Türkiye ve BAE Arasında Spor Etkinliği”

BAE-TÜRKİYE DOSTLUK ETKİNLİĞİNE YER VERİLDİ

Başkentte, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye arasında dostluk ve spor etkinliği için özel bir resepsiyon düzenlendi. BAE’nin Ankara Büyükelçiliğinin organizasyonunda gerçekleştirilen bu etkinliğe, BAE’nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve spor camiasından pek çok davetli katıldı. Etkinlik çerçevesinde, Ankara Gölbaşı’nda yapılacak futbola dair oyuncu seçme kurası da gerçekleştirildi.

BAE BÜYÜKELÇİSİNDEN ÖNEMLİ VURGULAR

Etkinlikte açılış konuşmasını yapan BAE Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri şunları söyledi: “Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki iş birliği ve dostluğu sloganıyla bizleri bir araya getiren bu seçkin spor etkinliğinde bugün sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu etkinlik yalnızca bir spor faaliyeti değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki güçlü ve sağlam ilişkilerin somut bir göstergesidir; halklarımız arasındaki işbirliği ve anlayış ruhunu yansıtmaktadır. Bu etkinliğin, ikili ilişkileri güçlendirmek ve sporun kültürel ve sosyal iletişim aracı olarak önemini vurgulamak amacıyla düzenleniyor. Spor diplomasisinin uluslararası alanda dostluğu güçlendirmede hayati bir rol oynadığına inanıyoruz; akabinde kültürleri birleştirip, karşılıklı iletişim ve anlayış köprülerini inşa etmeye katkı sağlıyor.”

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER GÜÇLENİYOR

Al Dhaheri ayrıca, “Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda önemli gelişmeler kaydettiğini belirtmek isterim. Bu gelişmeler, iki ülkenin liderleri arasında gerçekleşen birçok karşılıklı ziyaretle kendini gösteriyor; bu da özellikle ekonomik ilişkilerde iş birliğini güçlendirme konusundaki ortak iradeyi yansıtıyor. Bu ilişkileri geliştirme konusundaki karşılıklı arzumuz, kesinlikle büyüme ve refahımıza katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.