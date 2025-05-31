Türkiye ve Birleşik Krallık İstişareleri Gerçekleştirildi

TÜRKİYE VE BİRLEŞİK KRALLIK ARASINDA SAVUNMA GÖRÜŞMELERİ

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Londra’da 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen ‘Kapsamlı Savunma ve Güvenlik İstişareleri’ dikkat çekti. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “29-30 Mayıs 2025 tarihlerinde Londra’da, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ başkanlığındaki Türk heyeti ile Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) ve Kabine Ofisinden üst düzey yetkililer arasında stratejik iş birliği çerçevesinde kapsamlı istişareler gerçekleştirilmiştir” ifadesine yer verildi. Türk heyeti, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı Entegrasyon Tasarımı Otoritesi ve Savunma Geleceği Direktörü Tümgeneral Mark Ridgway, Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Direktörü Nick Catsaras gibi yetkililerle görüşmeler yaptı.

NATO’NUN CAYDIRICILIK VE SAVUNMA DURUŞU

Açıklamada, NATO’nun caydırıcılık ve savunma duruşunun güçlendirilmesine yönelik katkıların gözden geçirildiği bildirildi. “Bu görüşmeler, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki derin ittifak ve uzun süredir devam eden dostluğun somut bir yansıması olarak bölgesel ve küresel düzeyde barış, güvenlik ve istikrara katkıda bulunma konusundaki ortak taahhütlerini temsil etmektedir” denildi. Görüşmelerde taraflar, NATO’nun güçlendirilmesi için ortak sorumluluklar çerçevesinde katkıları değerlendirdi ve Avrupa-Atlantik güvenliği üzerine fikir alışverişinde bulundu. Ukrayna’nın egemenliğine destek tekrar vurgulandı, uluslararası hukuka dayalı kalıcı ve adil bir çözümün önemi dile getirildi.

SURİYE VE LIBYA’DAKİ DURUMLAR

Suriye konusunda yeni bir rejimin istikrarına destek verme, DEAŞ ile mücadele ve tek ordu politikası gibi konular da ele alındı. Libya’da Birleşmiş Milletler liderliğindeki siyasi sürecin desteklenmesinin ülkenin güvenliği için kilit önemde olduğu ifade edildi. Her iki ülke de savunma ve güvenlik alanında stratejik ortaklarını güçlendirme kararlılığını ortaya koydu. “Somali ile ilgili olarak yerel güvenlik kurumları için kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetlerinde ortak çabaların sürdürülmesi konusunda olumlu görüşler paylaşılmıştır” denildi.

ORTAK ÇABALARIN DEĞERİ

Her iki taraf, sürdürülebilir güvenlik ve istikrar sağlama çabalarını artırmanın faydalı olacağı yönünde mutabık kalmış ve mevcut iş birliğini yeni projelerle daha da derinleştirme hedeflerini belirtti. Görüşmelerin diğer bir önemli sonucu olarak çok taraflı platformlarda iş birliğini güçlendirme ve teknik düzeyde takip süreçlerini sürdürme konusunda ortak bir anlayışa sahip olunduğu aktarıldı. Türk heyetine, Birleşik Krallık Büyükelçisi ve Askeri Ataşe de eşlik etti. Her iki ülke, savunma ve güvenlik alanındaki stratejik ortaklıklarını daha da güçlendirme kararlılıklarını yineledi.