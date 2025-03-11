Türkiye ve Çin Arasındaki Ticari Bağlar Güçleniyor

ÇİN-TÜRK TİCARETİNE YENİ BİR SOLUK

Çin’in Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesinde gerçekleştirilen canlı elektronik ticaret etkinlikleri, Türk ürünleriyle büyük ilgi topluyor. Bu durum, iki ülke arasındaki ticari ve kültürel bağların güçlenmesine katkıda bulunuyor. 6-8 Mart tarihlerinde Beijing ve Qingdao’da düzenlenen “2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Bulut Ürünleri” etkinliğinde, Rusya, Pakistan, Belarus ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 ülkeden 200’den fazla ürün çevrimiçi ve birçok ürün de yüz yüze tanıtılarak satışa sunuldu. Qingdao’daki etkinlik, ekonomik işbirliğini geliştirmeyi ve kültürler arası etkileşimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Türk Ürünlerinin Tanıtımı

Qingdao’daki Türkiye Pavyonu’nun Operasyon Yöneticisi Cui Qun, cumartesi günkü canlı yayın sırasında, “Bugün sizlerle beş çeşit bisküvi ve Türk lokumundan oluşan lezzetli atıştırmalıklar paylaşmak istiyorum. Müşterilerimizin bu Türk atıştırmalıklarını çok seveceğinden eminiz” ifadelerini kullandı. Türkiye Pavyonu Direktörü Xu Lili, Türk girişimcilerin Çin pazarına olan heyecanını dile getirerek, “Pek çok Çinli tüketici Türk ürünlerini yeterince tanımıyor olabilir. Bu internet yayını, özel Türk ürünlerini ve zengin Türk tarihi ve kültürünü tanıtarak Çin’deki farkındalığı ve talebi artırmak için büyük bir fırsat sunuyor” diye belirtti.

Dijital İçerikte Yeni Fırsatlar

Qingdao Meka Danışmanlık Şirketi Genel Müdürü ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin (ASKON) Çin baştemsilcisi Metin Karakuş, canlı yayının öneminin altını çizerek, “Bu girişim, Türk işletmelerinin ürünlerini hedeflenen Çinli kitleye doğrudan tanıtabilmesine olanak tanıyarak iki farklı pazar arasında köprü işlevi görüyor” dedi. Karakuş ayrıca, Türkiye’nin tekstil, gıda ürünleri, makine ve turizm gibi ana sektörlerde rekabetçi avantajlara sahip olduğunu vurguladı. Türk şirketleri, Çin’in gelişmiş elektronik ticaret altyapısı ve dijital ödeme sistemlerinden yararlanarak ülkedeki varlığını etkin bir şekilde genişletebiliyor.

İkili Ekonomik İlişkilerin Gelişimi

Qingdao’daki Türkiye Pavyonu, gül suyu, fındıklı gofret, Antep fıstığı, peynir, kahve, zeytinyağı ve renkli porselen gibi Türkiye’ye özel ürünlerin sergilendiği önemli bir merkez işlevi görüyor. Pavyon ayrıca ikili ve çok taraflı ekonomik işbirliğinin güçlenmesinde büyük rol oynuyor. Xu, “Amacımız sadece ürün satmak değil, Çin ve Türkiye arasında ekonomik ve ticari kalkınma için köprü görevi görmek” dedi. Karakuş, bu çabaların Türkiye’nin Çin’e ihracatının artışına ve ticaret fuarlarında daha aktif bir rol oynamasına katkıda bulunduğunu aktardı.

İki Ülke Arasındaki Ticaretin Büyümesi

Çin-Türkiye ticareti stabil şekilde büyümeye devam ediyor. Çin Gümrük Genel İdaresi’nin verilerine göre, 2024 yılında iki ülke arasındaki toplam ticaretin 42,89 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Türkiye’nin Çin’e yaptığı ihracat, geçen yıla göre yüzde 5,5 artışla 4,77 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’nin Çin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, ikili ekonomik ilişkilerin önemini vurgulayarak, bunların iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın önemli bir bileşeni olduğunu ifade etti. Musa, 2025 yılı için Türkiye’nin Çin’e ihracatını artırma, Çin’den yatırım çekme ve turizm işbirliğini güçlendirme hedeflerinin olduğunu belirtti.

Çinli Turistlerin Türkiye Tercihi

Türkiye, Çinli turistler için giderek daha fazla tercih edilen bir tatil destinasyonu haline geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’yi ziyaret eden Çinli turist sayısı 2023 yılında 248.100 iken, 2024 yılında yüzde 65,1 artışla 409.700’e çıkması bekleniyor. Bu artış, Çin’in Türkiye’nin uluslararası turizm pazarında en hızlı büyüyen segment olmasını sağlıyor.