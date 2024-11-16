“Türkiye ve Galler’in Muhtemel 11’leri Açıklandı”

MAÇIN DETAYLARI VE ZAMANLAMASI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki 5. karşılaşmasında Kayseri’de Galler’i ağırlayacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan bu mücadele, saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmanın hakemliğini İspanyol Juan Martinez Munuera yapacak. Munuera’nın yardımcıları ise Raul Cabanero ve Guadalupe Porras Ayuso olacak. Mücadelede 4. hakem olarak Alejandro Muniz Ruiz görev alacak. Bu maç, TV 8 ve EXXEN platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

GRUP DURUMU VE MAÇINÖNEMİ

A Milli Futbol Takımı, 4. Grup’ta 10 puan ile lider konumda bulunuyor. Galler ise 8 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip, Galler’i mağlup etmesi durumunda liderliği ve A Ligi’ne yükselmeyi garantileyecek. İki takım arasında daha önce Galler’de oynanan karşılaşma 0-0 berabere sona ermişti. Türkiye, İzlanda’yı 3-1, Karadağ’ı 1-0 ve son olarak İzlanda’yı 4-2 mağlup etti. Galler ise Karadağ’ı 2-1 yendi ancak İzlanda ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Galler, en son Karadağ’ı sahasında 1-0 yenerek grup maçlarını tamamladı.

TAKIMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Ay-yıldızlı ekipte kart cezası nedeniyle Kenan Yıldız bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca, sakatlıkları nedeniyle Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül ve Ahmed Kutucu aday kadrodan çıkarıldı. A Milli Takım’a yeni dahil edilen oyuncular arasında Eren Dinkci, Yasin Özcan ve Bertuğ Yıldırım yer aldı. Türkiye’nin Galler maçı kadrosu kalecilerden, defans oyuncularından ve forvetlerden oluşuyor.

MUHTEMEL 11’LER

Türkiye’nin muhtemel 11’inde kaleci olarak Mert, defans hattında Zeki, Merih ve Abdülkerim; orta sahada Orkun ve Hakan; forvette ise Yunus, Arda, Kerem ve Barış yer alıyor. Galler’in muhtemel 11’inde ise Darlow kalede, savunmada Williams, Davies ve Rodon, orta sahada Wilson, Brooks ve Cullen, forvette ise Burns, Sheehan ve Harris bulunuyor.

MAÇIN HAKEMİ VE YAYINDETAYLARI

Karşılaşmanın hakemi Juan Martinez Munuera olurken, stat RHG Enertürk Enerji Stadyumu olarak belirlendi. Maç, saat 20.00’de başlayacak ve TV 8 ile EXXEN platformlarından naklen yayınlanacak.