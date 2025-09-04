Türkiye Ve Gürcistan Maçı Başlıyor

DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU BAŞLIYOR

Türkiye, Dünya Kupası yolculuğuna Gürcistan deplasmanında başlayarak önemli bir mücadele için sahaya çıkıyor. E Grubu’ndaki puan durumu, Millilerin alacağı sonuçla netlik kazanacak. A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında bu grupta İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile rekabet edecek. İlk sınavını Gürcistan’a karşı verecek olan ay-yıldızlı ekip, bu maçı grup liderliği için kritik bir dönemeç olarak değerlendiriyor. Milliler, bu karşılaşmayı kazanarak moral bulmayı ve Dünya Kupası yolundaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MATCHUPU TARİHİ BİR YARIŞ

Türkiye ve Gürcistan bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Milli Takım 4 galibiyet alarak rakibi karşısında üstünlük sağladı. Ay-yıldızlı takım bu istatistiği daha da geliştirmeyi ve elemelerde avantajlı bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olan Gürcistan-Türkiye maçı, grup etabının en önemli karşılaşmalarından biri olarak dikkat çekiyor.

Mücadelenin başlama saati ve yayın bilgileri, taraftarların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Milli futbolcu Orkun Kökçü, teknik direktör Vincenzo Montella’nın tercihiyle karşılaşmaya ilk 11’de başlamıyor. Ancak başarılı oyuncu, yedek kulübesinde yer alıyor ve oyun içinde devreye girmesi bekleniyor. Gürcistan’ın kadrosunda Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia ve Mikautadze yer alıyor. Türkiye ise Uğurcan, Mert, Abdülkerim, Merih, Eren, İsmail, Hakan, Kerem, Arda, Yunus ve Kenan ile sahada olacak. Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçları bugünden itibaren başlıyor.