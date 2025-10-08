Türkiye Ve Gürcistan Milli Takımları Kaç Kez Karşılaştı

FUTBOL REKABETİ

Türkiye ile Gürcistan milli takımları arasındaki futbol mücadelesi, özel karşılaşmalar ve turnuvalar aracılığıyla futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Bu iki ülkenin arasında yapılan maçlar, sadece sonuçlarıyla değil, sahada gösterilen mücadele ruhuyla da akıllarda kalıyor. Türkiye ve Gürcistan, geçmişte kaç kez karşılaştı? İşte Türkiye – Gürcistan maçları ve sonuçlarının istatistikleri…

TARİHSEL MAÇLAR VE KAYITLAR

İki milli takım, tarih boyunca çeşitli organizasyonlarda ve özel maçlarda bir araya geldi. Resmi kayıtlara göre Türkiye ile Gürcistan, 2002 yılından itibaren en az altı kez karşılaştı. Bu maçların bazıları hazırlık niteliği taşırken, diğerleri Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası elemeleri çerçevesinde gerçekleşti. Bu veriler, Türkiye’nin bu karşılaşmalarda genellikle üstün olduğunu gösteriyor. Özellikle resmi elemelerde Türkiye’nin yüksek skorlu galibiyetler elde ettiği dikkat çekiyor.

Türkiye ve Gürcistan, tarihlerinde ilk kez 21 Ağustos 2002’de Trabzon’da karşı karşıya geldi. Hüseyin Avni Aker Stadı’nda düzenlenen özel maç, Türkiye’nin 3-0’lık galibiyeti ile sona erdi. Bu karşılaşmada dönemin golcüsü Fatih Tekke öne çıkan isimlerden biri oldu. İlk golü atan Tekke, Milli Takım’ın öne geçmesini sağladı. Türkiye, bu ilk mücadeledeki dominant oyununu skora da yansıtarak rakibine üstünlük sağladı.

GEÇMİŞ MAÇLARIN SONUÇLARI

Ardından gerçekleşen Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçlarında Türkiye’nin Gürcistan karşısındaki performansı dikkat çekti. 2004 yılında Trabzon’da oynanan maç 1-1 berabere sonuçlanırken, 2005’te Tiflis’te Türkiye 5-2’lik net bir galibiyet aldı. Bu karşılaşmada goller, Tolga Seyhan, Fatih Tekke (2), Koray Avcı ve Tuncay Şanlı’dan geldi. İki takımın karşı karşıya geldiği tüm maçlar, tarihsel öneme sahip detaylar içeriyor:

21 Ağustos 2002 – Özel Maç – Trabzon: Türkiye 3-0 Gürcistan

21 Ağustos 2002 – 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri – Trabzon: Türkiye 1-1 Gürcistan

30 Mart 2005 – Dünya Kupası Elemeleri – Tiflis: Gürcistan 2-5 Türkiye

07 Şubat 2007 – Özel Maç – Tiflis: Gürcistan 1-0 Türkiye

24 Mayıs 2012 – Özel Maç – Salzburg: Türkiye 3-1 Gürcistan

18 Haziran 2024 – EURO 2024 – Dortmund: Türkiye 3-1 Gürcistan

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu: Gürcistan 2-3 Türkiye

Bu karşılaşmalar, Türkiye’nin çoğunlukla üstün performans sergilediğini ancak bazı özel maçlarda Gürcistan’ın da sürpriz sonuçlar alabileceğini gösteriyor. Son olarak, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ndeki galibiyet, Türkiye’nin günümüzde Gürcistan karşısındaki hakimiyetini pekiştirdi.