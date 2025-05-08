Türkiye Ve Irak Arasında 11 Anlaşma

İKİ ÜLKE ARASINDA ANLAŞMALAR İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, iki ülke ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracak çeşitli anlaşmalar resmiyet kazandı.

GÖÇ ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü ile Irak Cumhuriyeti Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanlığı Göç İşleri Dairesi arasında “Irak Uyruklu Kişilerin Gönüllü Geri Dönüş ve Yeniden Uyumları Hakkında Standart Uygulama Prosedürleri Anlaşmasına”, Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdür Vekili Ahmet Küçükikiz ile Irak Cumhuriyeti Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanlığı Göç İşleri Dairesi Başkanı Safa Hüseyin Ahmed imza attı.

EĞİTİM İŞBİRLİĞİ

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası, Tümgeneral Nail İlbey ile Korgeneral Ziyad Taha Ali El Abbasi tarafından imzalandı. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı arasında da eğitim alanında bir mutabakat zaptı imzalandı.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı ticareti ile mücadele alanında işbirliği mutabakat zaptı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ile Korgeneral Ziyad Taha Ali Al Abbasi tarafından imzalandı.

AFET KOORDİNASYONU

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Kriz ve Afet Yönetimi Ulusal Merkezi arasında afette acil durum yönetimi alanında bir mutabakat zaptı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile Korgeneral Ziyad Taha Ali Al Abbasi tarafından imzalandı.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı arasında 2009 tarihli mutabakat zaptına ek protokol, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan ile Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakan Yardımcısı Dr. Haydar Abd Dhahad tarafından imzalandı. Ayrıca, AYDA International Entegre Savunma Sistemleri Ticaret AŞ ve Al Zaman Group For General Trading, Contracting and Shipbuilding LLC arasında bir mutabakat zaptı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ile Al Zaman Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Shaban tarafından imzalandı.

EĞİTİM ALANUNDA ANLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Irak Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında Türk üniversitelerinin Irak’ta şube ve eğitim programlarının açılmasına ilişkin mutabakat zaptı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Bakan Yardımcısı Dr. Haydar Abd Dhahad tarafından imzalandı.

METROLOJİ İŞBİRLİĞİ

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Planlama Bakanlığı arasında metroloji işbirliği alanında mutabakat zaptı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin tarafından imzalandı.

SAVUNMA SANAYİSİ İLE İŞBİRLİĞİ

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Askeri Sanayii Komisyonu arasında savunma sanayii alanında yerlileştirmeye yönelik mutabakat muhtırası, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Irak Başbakanı Askeri Sanayii Danışmanı Mustafa Ati Hassan tarafından imzalandı.

HUKUKİ İŞBİRLİĞİ

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı arasında hukuki alanlarda işbirliği mutabakat zaptı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin tarafından imzalandı.