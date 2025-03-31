Türkiye ve İsrail Arasında Sosyal Medya Tartışması

İSRAİL VE TÜRKİYE ARASINDA SÜRENLER DİPLOMATİK ATISMA

İsrail ile Türkiye dışişleri bakanlıkları arasında 29 Mart Cumartesi günü başlayan sosyal medya atışmaları dün de devam etti. İsrail, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “antisemit diktatör” ifadesini kullandı. Türkiye ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun suç işlediğini ve İsrail’in “soykırım” gerçekleştirdiğini öne sürdü. Bakanlıkların X hesapları aracılığıyla süren bu atışmalar 29 Mart’ta Türkiye’nin, İsrail’in Lübnan’a düzenlediği hava saldırısını kınayan bir paylaşımı ile başladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, bu saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bölgedeki güvenlik ile istikrarı tehdit ettiğini belirtti. Bakanlık, “Uluslararası toplum, İsrail’in bölgede kalıcı bir çatışma ortamı yaratma çabalarına karşı birlik içinde hareket etmelidir” dedi.

İSRAİL’DEN CEVAP GELİYOR

Aynı gün, bu paylaşımın alıntısını yapan İsrail Dışişleri Bakanlığı, “Erdoğan bir yandan kendi vatandaşlarını şiddetle bastırıp siyasi rakiplerini kitlesel bir şekilde tutuklarken diğer yandan uluslararası topluma kibirli bir şekilde değerler üzerine vaaz veriyor” açıklamasında bulundu. Ayrıca, “Erdoğan’ın Türkiyesi’nde adalet yoktur, hukuk yoktur, özgürlük yoktur.” ifadesini ekledi. 30 Mart’ta ise İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, X hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda, “Diktatör Erdoğan antisemit yüzünü gösterdi” dedi ve Erdoğan’ın hem kendi halkı hem de bölge için bir tehdit oluşturduğunu iddia etti. Saar, NATO’nun bu durumu geç olmadan görmesini umduğunu da belirtti.

TÜRKİYE’DEN YENİ AÇIKLAMA

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Türkiye’ye yönelik suçlamalarının asıl amacının “Netanyahu ve suç ortaklarının işlediği suçların üstünü örtmek” olduğunu belirtti ve “Bu tutum, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımı hızlandıracak ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracak” şeklinde endişelerine vurgu yaptı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın bu paylaşımının 30 Mart akşamı X hesabından alıntılayan İsrail Dışişleri Bakanlığı ise “Diktatörün sözlerine açıklık getirmenin bir yolu var: Erdoğan’ın antisemit olmadığını söyleyin” dedi ve “Erdoğan’ın Kıbrıs’tan Suriye’ye kadar bölge uluslarına ve halklarına neler yaptığını herkes biliyor. Kendi halkına (ve Pikaçu’ya) neler yaptığını herkes görüyor” ifadelerini kullandı.

GAZZE’DE PATLAK VEREN OLAYLAR

Gazze’de Hamas’ın kontrolünde bulunan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında 20’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) da, 23 Mart’ta İsrail’in saldırdığı ve o günden beri bölgeye girişin yasaklanması nedeniyle akıbetleri öğrenilemeyen sağlık çalışanları, sivil savunma görevlileri ve Birleşmiş Milletler (BM) çalışanlarının öldüğünü ifade etti. BM yetkilileri, Gazze’nin güneyindeki Refah bölgesinde gerçekleşen olayda yaralılara yardım için görevlendirilen beş ambulans ve bir BM aracının bulunduğunu bildirdi. Filistin Kızılayı, bir sağlık çalışanının hâlâ kayıp olduğunu belirtti.

İNSANİ HUKUKA AYKIRI DAVRANIŞLAR

İsrail ordusu ise “şüpheli bir şekilde ilerleyen” bazı araçlara ateş açtıklarını savundu ve bu kişilerin arasında bir Hamas mensubunun ve “sekiz diğer teröristin” bulunduğunu ileri sürdü. IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, “Bunlar yaralı insanlara yardım etmeye çalışan ambulans işçileriydi. İnsani yardım görevlileriydi” dedi. Ayrıca, “En zorlu çatışma bölgelerinde bile kurallar vardır. Uluslararası İnsani Hukuk kuralları çok nettir: Sivillerin korunması gerekir; insani yardım görevlilerinin korunması gerekir” ifadesini kullandı. BM Genel Sekreterliği’nde İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Başkanı Jonathan Whittall, olay yerine gidişi sırasında yüzlerce sivilin İsrail ateşinden kaçtığına tanık olduğunu, bir kadının kafasından vurulduğunu ve ona yardım etmeye çalışan bir adamın da vurulduğunu da sözlerine ekledi.