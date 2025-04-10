Türkiye Ve İsrail Görüşmeleri Azerbaycan’da Yapıldı

GÖRÜŞMELERİN AÇIKLAMASI

Türkiye ve İsrailli yetkililer, Suriye’deki gelişmeler üzerinden artan gerginliği azaltma çabaları çerçevesinde Azerbaycan’da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, 10 Nisan Perşembe günü yaptıkları açıklamada, Türkiye ve İsrail’in Suriye’de “çatışmasızlık mekanizması” kurulmasını görüşmek üzere ilk teknik toplantılarını Azerbaycan’da gerçekleştirdiklerini belirtti. 9 Nisan Çarşamba günü yapılan görüşmelerin, iki ülke arasında olası çatışmaları ve yanlış anlamaları önlemek için bir iletişim kanalı kurma çabalarının başlangıcı olduğunu ifade ettiler.

TEKNİK TEMASLARIN GEREKÇESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9 Nisan’da verdiği bir televizyon röportajında “İsrail ile çatışmasızlık mekanizması” kurulmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Benzer mekanizmaların Rusya ve ABD ile de tesis edildiğini belirten Fidan, İsrail ve Türkiye arasında “bunu temin edici teknik yüzeyde temasların olması normal” dedi. İsrail ordusunun, 2 Nisan’da Suriye’nin Şam, Hama ve Humus şehirlerinde bazı askeri ve altyapı hedeflerine saldırı düzenlediği belirtildi. Yapılan açıklamalara göre, bu tesisler arasında Humus vilayetindeki T4 askeri üssü de bulunuyor. İsrail basınına bilgi veren yetkililer, bir askeri tesise yapılan saldırının Türkiye’ye “mesaj” niteliği taşıdığını ifade etti.

ASKERİ İŞBİRLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞMELER

Türk Savunma Bakanlığı kaynakları, Şam ile askeri işbirliği konusunda görüşmelerin yapıldığını doğruladı. Askeri üs kurulması iddialarıyla ilgili olarak ise resmi bir açıklama yapılmadı ve basında yer alan bu tür iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Fidan, bir televizyon programında “Bizim deklare ettiğimiz üs bölgemiz yok. Suriye’ye biraz saygılı olmamız gerekiyor. Onların da değerlendirmeleri, duruşları önemli” ifadesini kullandı. Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yanıt vererek, “Bize saldırmayan hiçbir ülkeye saldırmayız” şeklinde bir açıklamada bulundu.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA CEVAP

Netanyahu, Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump ile görüşmesinde Türkiye’nin Suriye’yi İsrail’e saldırı üssü olarak kullanmasını istemediklerini dile getirdi. 7 Nisan’daki görüşmede “çatışmayı engellemek” için neler yapılabileceği üzerine konuşulduğu da aktarıldı. “Suriye’de sadece İsrail değil herhangi bir ülkeyle çatışma niyetimiz yok” diyen Fidan, Suriye’nin Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit edecek bir operasyona maruz kalmasına seyirci kalmayacaklarını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, 10 Nisan’daki basın toplantısında, İsrail’e Suriye’ye yönelik saldırılarını durdurması çağrısı yaptı. Açıklamada, “Kendisine yönelen bir tehdit veya saldırı bulunmadığı hâlde yersiz ve temelsiz gerekçelerle Suriye’nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne zarar vermeye, güvenlik ve istikrarını bozmaya yönelik provokasyon amaçlı saldırılarını sürdüren İsrail’in bu saldırıları bir an önce sonlandırılmalıdır” denildi. Ayrıca, açıklamada İsrail’in “Suriye’nin istikrar ile güvenliğine katkı sağlamaya” davet edildiği ifade edildi.