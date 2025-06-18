Türkiye ve İsviçre Dostluk Anlaşması Kutlandı

HİTAP KONUSUNDA BİR PROGRAM DÜZENLENDİ

Türkiye ile İsviçre arasındaki Dostluk Anlaşması’nın 100. yıl dönümü dolayısıyla “Türkiye Cenevre Başkonsolosluğu’nun Cumhuriyet Döneminde 100. Yılı konulu Sergi ve Piyano Resitali” başlıklı bir etkinlik gerçekleştirildi. Türkiye’nin Bern Büyükelçiliği ve Cenevre Başkonsolosluğu tarafından yürütülen program, Cenevre’de düzenlendi. Programa Türkiye’nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki Daimi Temsilci Büyükelçi Hakan Çakıl, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü ve diğer yetkililerin yanı sıra Türk Hava Yolları Cenevre Müdürü Hüseyin Avni Gümrükçüoğlu ile İsviçre’deki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DOSTLUK

Büyükelçi İncesu, yaptığı konuşmada etkinliğin, 19 Eylül 1925’te imzalanan Türkiye-İsviçre Dostluk Antlaşması’nın 100. yıl dönümünü anma etkinlikleri çerçevesinde yapıldığını belirtti. İncesu, “Bu tarihi dönüm noktasını sizlerle birlikte kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. İsviçre ile dostluk anlaşması, 29 Ekim 1923’te kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti’nin imzaladığı ilk antlaşmalardan biridir. Böylece iki ülke, ikili ilişkilerini, uluslararası alanda tam bağımsızlık ve eşitlik ilkelerine dayalı sağlam bir temele oturtmuştur. Ancak ilişkimizin kökleri çok daha eskilere dayanıyor. İsviçre’deki ilk temsilciliğimiz olan Cenevre Başkonsolosluğu 1898’de kuruldu. Osmanlı İmparatorluğu’ndan cumhuriyete geçiş boyunca temaslarımız devam etti.” dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ KÜLTÜREL BAĞLAR

İncesu, serginin, Türkiye ile İsviçre arasındaki ilişkilerin tarihsel yolculuğunu yansıttığını ifade etti. “Bu dönemde, her ikisi de dış politikalarını sürdürülebilir kalkınma ve barışa dayandıran Türkiye ve İsviçre arasındaki asırlık dostluk daha da büyük bir değer kazanıyor. İki ülkemiz, çatışmaları barışçıl bir şekilde önlemek ve çözmek, aşırılıkla mücadele etmek, kapsayıcı ve adil ilerlemeyi teşvik etmek için birlikte çalışabilir.” diye konuştu.

GEÇMİŞİ ANIMAK VE PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK

Cenevre Başkonsolosu Özkan, Cenevre Başkonsolosluğu’nun ilk olarak 1898’de açıldığını vurgulayarak, “Cenevre ve Türkiye arasında var olan kadim dostluk ilişkilerini öne çıkarmak için bu çifte fırsatı değerlendirmek istedik. Bu vesileyle, tarihsel dostluk ilişkilerimizin göstergesi olan arşiv belgelerini ve fotoğraflarını kapsayan bir sergi oluşturduk.” ifadelerini kullandı.

Cenevre Kantonu Meclis Başkanı Roch, Türkiye’nin Cenevre’deki Başkonsolosluğunun 100. yılını kutladıklarını belirtti. Roch, “Bu konsolosluk, şehrimizde yer edinmiş, kadim ve kalıcı bir ilişkinin tanığı.” dedi.

ETKİNLİKTE SANATSAL ÖGELER YER ALDI

Cenevre Kantonu Hükümeti Üyesi Maudet, iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Sergi kapsamında, Cenevre Başkonsolosluğu’nun tarihine dair faaliyetler, resmi belgeler ve hatırat davetlilerin ilgisine sunuldu. Program, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü için Azerbaycan devlet sanatçısı, piyanist, şef ve besteci Turan Manafzade tarafından verilen piyano resitaliyle sona erdi.