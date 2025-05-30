Türkiye Ve İtalya Güçlü İş Birliği Sağlıyor

HASSAS SÜREÇTE ORTAK SAVUNMA GÖRÜŞÜ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bölgesel güçlerin iş birliği yapmasının önemini vurgulayarak, “İçinden geçtiğimiz bu hassas süreçte, karşı karşıya kaldığımız krizler ve sınamalar bölgesel güçlerin iş birliği yapmasını da her zamankinden daha elzem hale getirmiştir. Nitekim Türkiye ve İtalya, en başta NATO çatısı altında ortak savunma ve güvenlik perspektifini paylaşmakta, Akdeniz ile Avrupa-Atlantik güvenliğinin korunmasında beraber hareket etmektedir” dedi. Güler, Ankara’da düzenlenen İtalya Milli Günü resepsiyonuna katıldı.

TARİHİ İLİŞKİLER VE GÜÇLENEN MÜNASEBETLER

Bakan Güler, konuşmasında, “Dost ve müttefik ülke İtalya’nın Milli Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, sizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın da selamlarını iletiyorum. Ayrıca, sizlerin şahsında dost İtalya halkına da saygılarımı sunuyor, selamlarımı gönderiyorum. Türkiye ve İtalya tarih boyunca barışın, ticaretin ve medeniyetlerin kesişim noktası olan Akdeniz’in iki stratejik aktörü olmuştur. Ülkelerimiz arasında, kökleri asırlar öncesine uzanan tarihi ilişkiler bugünkü yakın münasebetlerimize de büyük bir ivme kazandırmaktadır” şeklinde sözlerine devam etti.

BARİŞ VE İSTİKRAR İÇİN ÇABA

Bölgesel ve küresel gerginliklerin arttığı bir dönemde Türkiye’nin barış ve istikrar için çaba sarf ettiğini ifade eden Güler, “Balkanlar’daki en büyük NATO Misyonu olan NATO Kosova Gücü Komutanlığındaki birlikteliğimiz, ortak güvenlik vizyonumuzun güçlü bir yansımasıdır. Aynı şekilde Libya’dan Balkanlar’a kadar geniş bir alanda istikrarın ve barışın tesisi için koordineli çalışmakta, stratejik çıkarlarımızı entegre etmek ve müşterek çözümler üretmek adına yoğun gayret göstermekteyiz” dedi.

İKİLİ İLİŞKİLERDE DERİNLEŞME

Türkiye-İtalya Hükümetler Arası Zirve’nin önemine değinen Güler, “Bu toplantılar vesilesiyle siyasi diyaloğumuz gelişirken, ekonomik ve ticari iş birlikleri ile savunma sanayi gibi stratejik alanlardaki ortaklığımızın da büyümesine zemin hazırlamaktayız. İtalya’nın dış ticaretimizde ilk 5 ülke arasında yer alması da bunun bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

ORTAK FAALİYETLER VE SAVUNMA SANAYİ DESTEĞİ

Güler, İtalya ve Türkiye’nin ortak faaliyetler ve tatbikatlardan bahsederek, “Askeri iş birliği ve savunma sanayi alanındaki bu güçlü ilişkilerimizi daha üst seviyelere taşımak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bu konuda değerli mevkidaşım Sayın Crosetto ile samimi ve yapıcı bir iletişime sahibiz. Diğer alanlarda da ilişkilerimizi daha yukarılara taşıyacak kararlılığa sahibiz. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde İtalya’nın yapıcı yaklaşımının sürece değerli katkılar sağladığını ve bu konuda aktif desteğin sürdürülmesinin kıymetli olduğunu vurgulamak isterim” diye belirtti.

GÜVEN VE DESTEKLE GÜÇLENEN DOSTLUK

Bakan Güler, iki ülkenin birbirine olan güveni ve desteği ile Türkiye-İtalya dostluğunun artarak devam etmesini umduğunu, “Bu konuda İtalya’nın Sayın Büyükelçisinin, göreve başladığı günden bu yana gösterdiği çabalar takdire şayandır. Bu vesileyle kendilerine ve İtalyan Büyükelçiliğinin seçkin personeline özellikle teşekkür ediyorum,” diyerek sözlerini tamamladı.