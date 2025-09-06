Türkiye Ve Japonya, FIVB 2025’te Karşılaştı

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TARİHİ DOSTLUK

Tarihi bağlarla derin bir ilişkiye sahip olan Türkiye ve Japonya, Tayland’da gerçekleştirilen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası’nda karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, güçlü rakipleri Japonya’yı 3-1’lik skorla yenerek turnuvadaki yarışını sürdürdü. Bu mücadelenin kazanılmasında etkili servisler ve kritik anlarda atılan sayılar büyük rol oynadı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Maçın sona ermesiyle birlikte Japonya Milli Takımı’nın oyuncuları duygusal anlar yaşadı. Bazı sporcuların gözyaşlarına hakim olamadığı gözlemlenirken, bu anlar sosyal medya üzerinde de geniş yankı buldu.