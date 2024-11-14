“Türkiye ve Katar 8 Yeni Anlaşma İmzalandı”

DOHA BÜYÜKELÇİSİNDEN DEĞERLENDİRMELER

Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Göksu, 2014 yılında Türkiye ile Katar arasında en üst düzeyda koordinasyon ve iş birliğini sağlamak amacıyla kurulan komitenin siyaset, ekonomi, ticaret, savunma, güvenlik, eğitim ve kültür gibi birçok alanda ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini dile getirdi. Bugünkü toplantıda imzalanacak 8 yeni anlaşmanın ekonomik, kültürel ve savunma alanlarında önemli adımlar atılacağını vurgulayan Göksu, komitenin şimdiye kadar imzalanan ve kabul edilen 108 ortak anlaşma ve bildiriyle büyük başarılara imza attığını aktardı.

TİCARET HACMİ BEŞ KAT ARTTI

Göksu, Türkiye ve Katar arasında ekonomik iş birliği sayesinde önemli gelişmeler kaydedildiğini belirtti. “İki ülke arasındaki ticaret hacmi son 10 yılda beş kat arttı.” diyen Göksu, şu anda Katar’da faaliyet gösteren binden fazla Türk şirketi ve Türkiye’de çeşitli alanlarda çalışan yaklaşık 200 Katarlı şirket bulunduğunu ifade etti. Katar’ın Türkiye’deki ticaret, turizm, tarım, konaklama, emlak ve gıda sektörleri dahil birçok alanda doğrudan yatırımlarının önemli ölçüde artış gösterdiğini aktaran Göksu, Türk inşaat şirketlerinin Katar’da gerçekleştirdiği işlerin değerinin 20,16 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Göksu, Katar’ın Türkiye’deki yatırımlarının güvenli ve başarılı olduğunu belirtirken, bu durumun Katarlı yatırımcıların Türkiye’ye olan güvenini yansıttığını kaydetti.

SAVUNMA ALANINDAKİ İŞ BİRLİKLERİ

Büyükelçi Göksu, Türkiye ile Katar arasındaki savunma iş birliğine de dikkat çekti. Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde Hava Unsur Komutanlığı ve Deniz Unsur Komutanlığı’nın kurulduğunu aktaran Göksu, enerji, sağlık, kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğinin önemini vurgulayarak, “Türkiye’yi en sık ziyaret eden turistler arasında Katarlılar yer alıyor. Sadece 2023 yılında Katarlı turistlerin sayısı 70 bini aştı.” ifadelerini kullandı. Doha’daki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin iki halk arasındaki kültürel ilişkileri güçlendirmede önemli bir rol oynadığını belirten Göksu, Türkiye Maarif Vakfı’nın Katar’da eğitim gören Türk öğrencilere tam burs sağlamak üzere Katar Üniversitesi ve Lusail Üniversitesi ile anlaşmalar imzaladığını hatırlattı.

Türkiye ve Katar’ın bölgesel barış ve güvenliğe katkı sağladığını belirten Göksu, Gazze’de uzun yıllardır devam eden sorunların çözümünün önemli unsurlarından birinin bağımsız bir Filistin devletinin kurulması olduğunu ifade etti. Göksu, Türkiye ve Katar’ın, “bu yılki toplantıda insani destek, bölgesel istikrar ve ekonomik dayanıklılık gibi alanlarda iş birliğine odaklanacak.” dedi. Ayrıca, Türkiye ve Katar’ın, diyalog ve uzlaşıyı teşvik eden tutumları ile krizlerin çözümüne aktif katkıda bulunduğuna dikkat çekti.

8 YENİ ANLAŞMA İMZALANACAK

Göksu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesinin 10. toplantısında 8 yeni anlaşma imzalanacağını belirtti. Görüşmelerde ikili ticaretin artırılması, ortak yatırım projelerinin teşvik edilmesi ve savunma, enerji gibi alanlarda iş birliğinin geliştirilmesine odaklanılacağının altını çizdi. Büyükelçi, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin liderliğinde ikili ilişkilerimizin stratejik ve sürdürülebilir derinlikte yeni zirvelere ulaştığını gururla söyleyebilirim.” diye ekledi.

ANLAŞMALAR İMZALANDI

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin Türkiye ziyareti sırasında iki ülke, askeri iş birliğinin artırılması ve ticaretin kolaylaştırılması da dahil olmak üzere birçok anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaların imza töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emirin de bulunduğu aktarıldı.

ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI

Bugün, insani yardım alanında iş birliği, belgeler ve arşivler alanında mutabakat zaptı, medya ve iletişim alanında iş birliği ile uluslararası karayolu yolcu ve eşya taşımacılığı alanında iş birliği anlaşması imzalandı. Ayrıca, ticaretin kolaylaştırılmasına ilişkin niyet beyanı, savunma bakanlıkları arasında teknik iş birliği ve gençlik ile spor alanlarında uygulama programları gibi çeşitli belgeler de imzalandı.