Türkiye Ve Katar Plan Yapmıyor

BASINDAKİ İDDİALAR YALANLANDI

Bugün bazı medya kuruluşlarında “Türkiye ve Katar, sürgün edilecek Gazzeli sivilleri Suriye’nin kuzeyindeki kamplara yerleştirme planı yürütüyor” şeklinde iddiaların ortaya çıkması büyük yankı uyandırdı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ AÇIKLAMA YAPTI

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, “İsrail propagandasının ürünü olan asılsız iddialara itibar etmeyiniz” ifadelerine yer verdi. Merkez, sosyal medya platformu X üzerindeki açıklamada, “İsrail propaganda makinesinin ürünü olan ve ülkemizde de yankı bulan iddialar, Merkezimizce daha önce yalanlanmıştır. Dolayısıyla bahse konu haberde geçen, ‘İddialar yalanlanmadı’ iddiası da yalandır” dedi.

GELİŞMELERİN ARKA PLANI

Açıklamada, “Suriye’deki savaş nedeniyle sivillerin barınma ihtiyacı için inşa edilen kamplara, Türkiye ve Katar iş birliğiyle Gazzelilerin yerleştirilmesi gibi bir plan kesinlikle söz konusu değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, Filistinlilerin Gazze Şeridi ya da Batı Şeria’dan tehcirine yönelik her türlü girişimi, kararlı bir şekilde reddetmektedir. Filistinlilerin kendi toprakları için verdiği onurlu mücadeleyi desteklemektedir. Türkiye, Gazze şeridine yönelik ağır bombardımanın derhal durdurulması, sivillerin zarar görmemesi ve Gazze’ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması için çabalarını aralıksız sürdürmektedir. İsrail propagandasının ürünü olan asılsız iddialara itibar etmeyiniz” denildi.