Türkiye Ve Kazakistan Para Takası Anlaşması

İKİLİ PARA TAKASI ANLAŞMASI İMZALANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası ile yeni bir İkili Para Takası Anlaşması gerçekleştirdi. TCMB, bu anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türk lirası-Kazakistan tengesi ikili para takası (swap) anlaşmasını imzalamıştır.” denildi. Anlaşma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Timur Suleimenov tarafından Vaşington’da imzalandı.

SWAP ANLAŞMASININ DETAYLARI

Swap anlaşması, iki merkez bankası arasında en fazla 28 milyar Türk lirası veya 423 milyar Kazakistan tengesi değerinde yerel para birimi takasına imkan tanıyor. Anlaşmanın geçerlilik süresi 3 yıl olarak belirlenirken, tarafların uzlaşısı doğrultusunda uzatılma imkanı da bulunuyor. Bu anlaşma, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve mali iş birliğini teşvik etme hedefini taşıyor. Taraflar, bu swap anlaşması ile iki merkez bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini öngörüyor.