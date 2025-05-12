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Türkiye Ve Pakistan Terörizmle Mücadele Edecek

PENÇE VERİLEN MESAFE İKİ ÜLKEYİ YAKINLAŞTIRIYOR

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, terör örgütü PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma kararını olumlu bir şekilde değerlendirdi. Şerif, bu adımın kalıcı barış ve terörden arındırılmış bir Türkiye için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Şahbaz Şerif, açıklamasında, “Bu tarihi gelişme, değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türk liderliğinin ve Türk milletinin uzlaşma, birlik ve istikrar yolunda ilerlemeye devam etme yönündeki sarsılmaz kararlılığını yansıtıyor” ifadesini kullandı. Bu durumun, bölgedeki barış sürecine önemli katkılar sunacağını düşündüğünü belirtti.

Şerif, Türkiye ve Pakistan’ın, terörizmin her türlü biçim ve tezahürünün kökünü kazımaya yönelik kararlılıklarının altını çizdi. Bu tür desteklerin iki ülke arasındaki dostluğun pekiştirilmesine yardımcı olacağına inandığını ifade etti.

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