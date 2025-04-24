Türkiye Ve Rusya, İstanbul’da İstişareler Yapacak

ORTA DOĞU İSTİŞARELERİ

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında İstanbul’da önemli istişareler gerçekleşecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, 25 Nisan’da bakan yardımcısı düzeyinde düzenlenecek bu görüşmeler, iki ülke arasındaki işbirliği ve iletişimi güçlendirme amacı taşıyor.

DELEGELERİN TANITIMI

İstişarelerde Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Nuh Yılmaz, Rusya Federasyonu’nu ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov temsil ediyor. Bu toplantılarda, Suriye ve Filistin gibi temel konular hakkında kapsamlı fikir alışverişleri yapılacak.

İŞBİRLİĞİNE ÖNEM VERİYOR

Rusya Federasyonu’nun, Türkiye’nin Orta Doğu’daki gelişmelere dair istişarelerde bulunmasına büyük önem atfettiği belirtiliyor. Bu tür görüşmeler, bölgedeki ilişkilerde daha sağlam bir temel oluşturmaya katkıda bulunuyor.