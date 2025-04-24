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TÜRKİYE ve Rusya Orta Doğu İstişareleri

İSTANBUL’DA İSTİŞARELER YAPILACAK

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında yarın, 25 Nisan’da İstanbul’da bakan yardımcısı düzeyinde Orta Doğu istişareleri gerçekleşecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Nuh Yılmaz, Rusya Federasyonu’nu ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov temsil ediyor.

REGİYONAL KONULARIN GÖRÜŞÜLECEĞİ TOPLANTI

Bu istişarelerde özellikle Suriye ve Filistin gibi bölgesel konular hakkında detaylı bir fikir alışverişi yapılacak. Rusya Federasyonu, Türkiye’nin Orta Doğu’daki gelişmeler çerçevesinde böyle istişarelerde bulunmaya büyük önem verdiği bir ülke durumunda.

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