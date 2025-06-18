Türkiye ve Suriye Ticaretine Yenilik Geldi

TARİHİ BİR ADIM

Türkiye ile Suriye ilişkilerinde önemli bir gelişme yaşandı. 14 yıl aradan sonra ilk kez Türk iş insanlarından oluşan bir heyet, Şam Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Bu heyete, Türkiye- Suriye İş Konseyi Başkanı Mehmet Salih Balta liderlik yaptı. Ziyaret, Suriye’deki eski rejimin sona ermesinin ardından iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yeniden canlandırılması açısından büyük bir fırsat sunuyor.

ORTAK PROJELER İÇİN GÖRÜŞMELER

Heyet, Şam’a üretim ve sanayi alanlarında ortak projeler geliştirme amacıyla geldi. Ziyaret sırasında Şam Sanayi Odası Başkanı Mühendis Mohammad Ayman Mawlawi ve Oda yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandılar. Görüşmelerde, “sanayi alanında ortaklıklar kurulması”, daha önce durdurulan ticaret anlaşmalarının yeniden hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma projelerinin gerçekleştirilmesi gibi konular ele alındı.

YATIRIM PROJELERİ VE SANAYİ BÖLGELERİ

İki taraf, Türk ve Suriyeli iş insanlarının ortak sanayi şirketleri kurması, teknoloji ve bilgi transferi yapması gibi konularda mutabakata vardı. Ayrıca, sanayi ve ticaret alanında entegrasyonun artırılmasının istihdama ve ekonomik kalkınmaya olumlu katkılarda bulunacağı ifade edildi. Gelişmeler, iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi açısından önemli bir zemin oluşturuyor.