Türkiye Ve Trendyol E-İhracat İçin İş Birliği Yaptı

E İHRACAT EKOSİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye’nin öncü e-ticaret platformu Trendyol, Türkiye’nin e-ihracat ekosistemini güçlendirmek amacıyla bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin tarafından duyurulan protokolle hayata geçti. Yapılan anlaşma ile Trendyol, TİM’in e-ihracat partneri olma niteliğini kazandı. Protokol çerçevesinde Türkiye genelinde e-ihracat konusundaki bilinci artırmak amacıyla etkinlikler ve eğitimler düzenlenecek.

MARKALAR VE ESNAFLAR İÇİN FAYDA SAĞLAYACAK PROJELER

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Trendyol, Türkiye’nin e-ihracat potansiyelinden daha fazla marka, üretici ve esnafın yararlanmasını sağlamak amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı. İmzalanan protokol gereği, Trendyol, TİM’in ihracat partneri olarak görev üstlenecek. E-ihracat alanında gerçekleşen bu çarpıcı iş birliği ile, ekosistemin tüm bileşenlerinin e-ihracata yönlendirilmesi hedefleniyor. Böylece Türkiye’de sınır ötesi ticaretin sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine yardımcı olurken, ekonomiye de katma değer sağlanması amaçlanıyor. Protokol çerçevesinde Türk Ticaret Bankası ile iş birliği içinde e-ihracatçılara kredi destekleri ve finansal çözümler temin edilecek.

E İHRACAT FARKINDALIĞINI ARTIRMAK HEDEFİ

Bu iş birliği çerçevesinde, e-ihracatın ekonomiye katkılarının daha belirgin hale gelmesine yönelik hedeflerden biri de kamuoyunun bilinçlenmesine katkıda bulunmak olacak. Ayrıca MESİAD ve OTİAD gibi meslek örgütleri ile ortak çalışmalar gerçekleştirerek, üreticilerin perakende ihracat kabiliyetleri artırılacak. E-ihracatı gündemde tutmak için Türkiye İnovasyon Haftası, Delegeler Buluşması gibi etkinliklerde özel oturumlar, seminerler ve deneyim alanları düzenlenecek. Ayrıca İHKİB Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni sırasında e-ihracat kategorisi oluşturularak başarılı işletmeler ödüllendirilecek.

E-İHRACATIN GÜCÜ VE GELECEK VİZYONU

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, e-ihracatın Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşmasındaki kritik rolüne dikkat çekti. Gültepe, “Trendyol ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, Türkiye’nin dört bir yanındaki üreticilerimizi ve girişimcilerimizi e-ticaretle tanıştırıp, dünya pazarlarına taşıyacağız” diye belirtiyor. KOBİ’lerin ihracat konusunda daha bilinçlendirilmesi ve sürece daha etkin katkı sağlamalarının önemine değinen Gültepe, Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği hedefler doğrultusunda adım atacaklarını vurguladı.

REGIONEL GÜCÜN SİNYALİ ARTIK VERİLDİ

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, yerel üreticilerin ve KOBİ’lerin küresel pazarlara açılmasını desteklediklerini, bugüne kadar 120 binden fazla iş ortağını ihracatla tanıştırdıklarını ifade etti. Çetin, “TİM ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, Türkiye’de e-ihracatın gelişimi için önemli bir adımdır” dedi. Türkiye’nin e-ticaretteki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve girişimcileri küresel pazarlara taşımak en büyük hedefleri olduğunu belirten Çetin, bu yeni iş birliği ile e-ihracat bilincini artırmayı ve ‘Made in Türkiye’ imzalı ürünlerin küresel pazardaki temsilini güçlendirmeyi amaçlıyor.