Türkiye ve Türkmenistan Arasında Doğal Gaz Anlaşması

TÜRKİYE İLE TÜRKMENİSTAN ARASINDA TARİHİ ANLAŞMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin Türkmenistan’dan Türkmen gazını almasını sağlayacak anlaşmanın imzalandığını açıkladı. Bayraktar, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi bir adım attık. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık” ifadelerini kullandı.

BİRİNCİ AŞAMA: GAZ AKIŞININ BAŞLAMASI

Bakan Bayraktar, geçen yıl mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov’un huzurunda Antalya’da imzalanan doğal gaz alanında iş birliğini geliştirmeye yönelik mutabakat zaptının bugünkü anlaşmayla somut bir sonuç aldığını vurguladı. Anlaşma çerçevesinde gaz akışının 1 Mart 2025’ten itibaren başlaması öngörülüyor.

Bütün bu gelişmeler ışığında, uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda imzalanan anlaşmanın, Türkiye’nin ve bölgenin doğal gaz arz güvenliğini artırırken, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki stratejik iş birliğini daha da ileri taşıyacağı belirtiliyor.