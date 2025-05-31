Türkiye Voleybol Federasyonu Gala Düzenledi. Umut Çakır, Kamp Sürecinden Bahsetti. Zor Maçlar Olacağını Belirtti. Tüm Taraftarları Maça Bekledi. Her Maç İçin Savaşacağız. Kazanmaya Çalışan Takım Olacağız

GALA GEÇESİ VE HAZIRLIKLAR

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın ve Erkek takımlarını, FIVB Milletler Ligi öncesi düzenlediği gala gecesinde bir araya getirdi. Bu etkinlik Çubuklu’da gerçekleştirildi. A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır, bu organizasyonun ardından Demirören Haber Ajansı’na özel açıklamalar yaptı. Hazırlıklara başladıklarını belirten Çakır, “Kampımıza Ankara’da başladık. Ondan sonra Hollanda’da 2 tane hazırlık maçı yaptık, şimdi İstanbul’dayız, Slovenya ile hazırlık maçları yapacağız sonrasında da VNL Lig maçları için Çin’e gideceğiz” dedi.

ZOR MAÇLAR YOLDA

Çakır, zor maçlarla karşılaşacaklarını ancak tüm mücadeleleri kazanmak için sahaya çıkacaklarını dile getirdi. “VNL dünyanın en iyi takımlarının olduğu bir organizasyon. 5 günde 4 tane maç yapacağız. Açıkçası zor maçlar olacak. Bütün takımlar iyi olduğu için zor maçlar olacak. Her maçı ayrı ayrı değerlendirip, bütün maçları kazanmak için oynamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARA DAVET

Umut Çakır, tüm taraftarları maçta görmek istediğini söyledi. “Pazar günü Burhan Felek’te saat 15.00’te maçımız var, öncelikle herkesi oraya davet ediyorum. Orada takımımızı izleme şansları var. 11 Haziran’da Sırbistan’la maçımız var. İnşallah orada her top için savaşan ve kazanmaya çalışan bir takım izlettireceğimi düşünüyorum” diye konuştu.