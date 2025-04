Türkiye Voleybol Federasyonu Şampiyonası Devam Ediyor

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI VE TVF İŞ BİRLİĞİ İLE ŞAMPİYONASI DEVAM EDİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Voleybol Federasyonu’nun iş birliği sonucunda gerçekleştirilen İşitme Engelliler Voleybol Kız-Erkek Türkiye Şampiyonası devam ediyor. Türkiye İşitme Engelliler Milli Takımlar Antrenörü Osman Çarkcı, bu tür organizasyonların milli takıma oyuncu seçimi açısından büyük önem taşıdığını ifade ediyor. Karabük’te 21-27 Nisan tarihleri arasında süren şampiyonada heyecan yaşanıyor. Kadınlar kategorisinde 10, erkeklerde ise 6 takım mücadele ediyor. Karşılaşmalar, Yenişehir Merkez Spor Salonu ve Yenimahalle Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

KARABÜK’TE GÜZEL BİR ORGANİZASYON SÜRECEK

Osman Çarkcı, Milli Takım Tercümanı olan Umut Tufan’ın tercümesiyle açıklamalarda bulunurken, Karabük’ün turnuvalar için uygun bir şehir olduğunu dile getiriyor. “Karabük ile ilgili düşüncelerimiz çok açık. Biz burada Avrupa Şampiyonası yaptık. Her sene Türkiye Şampiyonası yapıyoruz. Karabük’teki bütün kurumlar, basın ve sporseverler her zaman yardımcı olup, ilgi gösteriyorlar. Kalacağımız yerler ve diğer her şey için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Coşkun Bey’e de buradan teşekkür ediyorum,” diyor.

MİLLİ TAKIM OYUNCULARI İÇİN GEREKEN BİR KONUYU VURGULUYOR

Osman Çarkcı, işitme engelliler için sporun önemini vurgularken, bu organizasyonların sosyal bir proje niteliği taşıdığını belirtiyor. “Bütün milli takım antrenörlerimiz burada. Bütün maçlar izleniyor. Altyapı oluşturmak amacıyla genç oyunculara daha çok bakıyoruz. Burası da bizim için görsel açıdan, milli takım oyuncusu seçmek açısından çok önemli. Şu ana kadar en az 10 yeni oyuncu gözümüze ilişti. İleride güzel işler yapabilirler. İnşallah bu şekilde altyapımızı daha da güçlendireceğiz,” şeklinde konuşuyor.

İŞİTME ENGELLİLER VOLEYBOL CAMİASI TVF ÇATISI ALTINA GEÇTİ

Çarkcı, işitme engelliler voleybol camiasının Gençlik ve Spor’un aldığı bir kararla İşitme Engelliler Federasyonu’ndan TVF çatısı altına geçtiğini de vurguluyor. “Bu dünyada yapılan bir uygulama. Hemen hemen tüm dünyada, branşlar hep ana branşların altına veriliyor. Ben başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere; Türkiye Voleybol Federasyonu’na, İşitme Engelliler Federasyonu’na katkılarından dolayı, teşekkür ediyorum,” diyerek düşüncelerini ifade ediyor. Şampiyonanın şampiyonluk ve üçüncülük maçları 27 Nisan Pazar günü Yenimahalle Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak.