Türkiye Voleybol Şampiyonası Fuar İzmir’de

Voleybol Şampiyonası’na Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye Voleybol Federasyonu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek olan Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası, 17 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında Fuar İzmir’de gerçekleştirilecek. Türkiye Voleybol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, Fuar İzmir’in geniş alanları, katılımcı firmaların tanıtım yaptığı mekanlar, bu kez spor kompleksine dönüşecek.

Ücretsiz ve Yoğun Bir Etkinlik

Şampiyona, aynı anda 7 farklı maçın oynanabileceği bir organizasyon olacak ve katılımcılar bu etkinlikleri ücretsiz bir şekilde takip edebilecek. Toplamda 160 takım, küçük kız, küçük erkek, yıldız kız, yıldız erkek, midi kız ve midi erkek kategorilerinde mücadele verecek. Ayrıca kadınlarda 30 yaş, erkeklerde ise 35 yaş üstü sporcuların yer alacağı veteranlar kategorisinde 50 takım sahaya çıkacak.

Festival Coşkusu Sokağa Taşacak

Şampiyona süresince Fuar İzmir ve kentin çeşitli yerlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerle voleybol heyecanı şehrin sokaklarına taşınacak. Voleybolcuların kıyasıya mücadelesinin yanı sıra festival alanında kurulacak yeme-içme alanları, spor deneyim alanları ve sürpriz yarışmalar ile sporseverlerin keyifli zaman geçirmesi hedefleniyor.