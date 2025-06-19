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Türkiye Voleybol Şampiyonası Sona Erdi

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FİNAL SONUÇLARI

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Kayseri’de düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası Finalleri başarıyla sona erdi. Üçüncülük maçında Ziraat Bankası, Spor Toto’yu 3-2 yenerek Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Final karşılaşmasında Arkas Spor, Halkbank’ı 3-1 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Halkbank ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

KUPA VE MADALYALARININ TAKDİMİ

Müsabakalar, Atatürk ve Gevher Nesibe Spor Salonlarında büyük bir heyecanla geçti. Şampiyon Arkas Spor’a kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile TVF Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Başkanı Nihat Emirhan takdim etti. İkinci olan Halkbank takımının ödüllerini Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş ile TVF A Klasman Gözlemci Kemal Soner verirken, üçüncülüğü elde eden Ziraat Bankası’nın ödüllerini Genel Menajer Hasan Fahri Mehel ile Kayseri Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım sundu.

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