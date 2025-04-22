TÜRKİYE, YABANCI TURİSTLERİ AĞIRLIYOR

TÜRKİYE’YE YABANCI ZİYARETÇİ AKINI

Türkiye, bu yılın ilk iki ayında tam 4 milyon 343 bin 60 ziyaretçiyi ağırladı. En fazla turist ise İran’dan geldi. Yıl 2024’te de Türkiye, yabancı ziyaretçi akınına uğradı. Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm istatistikleri çerçevesinde elde edilen veriler, Türkiye’ye gelen yurt dışı ziyaretçi sayısının 62 milyon 269 bin 890 olduğunu gösteriyor. Bu ziyaretçilerin büyük bir kısmı, yani 52 milyon 629 bin 283’ü yabancı turistlerden oluşurken, 9 milyon 640 bin 607’si ise “yurt dışı ikametli” vatandaşlar olarak kaydedildi.

Ocak 2025’te Türkiye, 2 milyon 171 bin 118 yabancı ziyaretçi ve şubat ayında 2 milyon 171 bin 942 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Verilere göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,03 artış göstererek 4 milyon 343 bin 60 oldu. Türkiye, bulunduğu coğrafyada turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. 2025 yılının ilk iki ayında, Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı toplamda 56 milyon 972 bin 343 olarak belirlendi.

İRAN, RUSYA VE ALMANYA ZİYARETÇİ GÖNDERİYOR

Gelen ziyaretçiler arasında, ocak ve şubat aylarında en fazla ziyareti gerçekleştiren ülke 463 bin 865 kişi ile İran oldu. İkinci sırada 371 bin 344 kişiyle Rusya, ardından 330 bin 70 kişiyle Almanya yer aldı. Almanya’nın ardından ise sırasıyla Bulgaristan ve İngiltere geliyor. Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptığı iller arasında ise İstanbul ilk sırada bulunuyor. İstanbul’u, Edirne, Antalya, Artvin ve Hakkari izliyor.