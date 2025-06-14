Türkiye Yağlı Güreş Ligi Devam Ediyor

ŞAMPİYONLAR MÜCADELE EDİYOR

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin 3. etabı olan 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte, şampiyon güreşçi Ramiz Kahveciler adına İzmit Atletizm Pisti’nde yapılan organizasyonda, 1600 sporcu, 73’ü başpehlivan, 98’i başaltı ve 113’ü büyük orta olmak üzere çeşitli kategorilerde mücadele ediyor.

BAŞPEHLİVANLARIN YARIŞMASI BAŞLIYOR

İlk iki turda başarı gösteren başpehlivanlar, şimdi 3. ve 4. tur mücadelelerine geçiyor. Yarın düzenlenecek olan çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarında başpehlivanlar, büyük bir heyecan içinde kol bağlayacak. Yarışmanın sonunda şampiyon olan başpehlivan, Kocaeli’ye özgü motiflerle süslenmiş olan altın kemerin sahibi olmayı hedefliyor. Sekapark etabında birinci olan pehlivanlara da 3 ödül puanı veriliyor.