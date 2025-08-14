TÜRKİYE Yamaç Paraşütü Şampiyonası Tamamlandı

TÜRKİYE YAMAÇ PARAŞÜTÜ ŞAMPİYONASI KAYSERİ’DE GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası Kayseri’de sona erdi. Bu etkinlik, 2 bin rakımlı Ali Dağı’nda Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlendi. Şampiyona, yamaç paraşütü severlerin katılımıyla oldukça dikkat çekti.

KAYSERİ VALİSİ’NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Ödül töreninde bir konuşma yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri’nin spor alanında önemli bir merkez konumuna geldiğini belirtti. Vali Çiçek, “Ali Dağı’nın yamaç paraşütü için Türkiye’de ön saflarda yer aldığına” dikkat çekerek, şampiyonanın sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Başkanı Emre Şahin ise şampiyonanın başarısını vurgulayarak, “Kayseri, bu mesafe şampiyonlar için çok güzel bir lokasyon” dedi. Şahin, uluslararası hava sporları federasyonu ile sportif yetkileri devraldıklarını ve “Bu yetkiyle beraber, bu güzel lokasyon ile daha büyük şampiyonları getirmek” istediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından 8 ülkeden 120 sporcunun katıldığı şampiyonada başarı gösterenlere ödülleri takdim edildi.