Türkiye, Yangınlar İçin Malzeme Gönderiyor

YANGINLARIN SÖNDÜRÜLMESİ İÇİN DESTEK GÖNDERİLİYOR

PORT Türkiye, Sudan’ın geçici başkenti Port Sudan’da 5 Mayıs’ta yakıt depolarının hedef alınmasıyla başlayan ve hala söndürülemeyen yangınların söndürülmesi amacıyla gerekli malzeme ve ekipman desteği gönderiyor. Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangınların ilk anından itibaren Sudanlı makamlarla iletişim halinde olduklarını ve gelen talepler doğrultusunda yangın söndürme malzemeleri ile ekipmanları hazırladıklarını ifade etti. Yangın söndürme köpüğü, hortumlar, yangın söndürmede kullanılan kıyafetler ve gaz maskeleri içeren malzemelerin yakında Port Sudan’a ulaşacağı bilgisini verdi. Yıldız, bu malzemelerin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından sağlandığını da aktardı.

ÜZÜNTÜ VE HASSASİYETLE YARDIM YAPILIYOR

Büyükelçi Yıldız, Türkiye’nin ve Türk halkının yangınlar nedeniyle derin bir üzüntü duyduğunu belirtti. “Yangınlar adeta Türkiye’nin bir şehrinde olmuş gibi aynı hassasiyetle ve süratle bu malzemeleri sağladık. Her zaman olduğu gibi Sudan’ın yanında durmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

TERÖRİST SALDIRI İDDİASI

Sudan Enerji ve Petrol Bakanlığı, 5 Mayıs’ta yaptığı yazılı açıklamada, Port Sudan’daki stratejik depolara yönelik bir “terörist saldırı” gerçekleştirildiğini bildirdi. Açıklamada, saldırı sonucunda gaz yağı depolarında meydana gelen yangının, diğer yakıt dolu depolara yayılmasının ardından söndürme çalışmaları devam ettiği vurgulandı.